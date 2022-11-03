«Эталон меха» предлагает уютную зиму по доступным ценам

Приближается зима, а значит, самое время обновить свой гардероб. «Эталон Меха » приглашает модниц на грандиозные скидки. У жителей и гостей Шымкента есть шанс купить шубу, пальто, дублёнку или куртку любого цвета и фасона. В «Эталоне Меха» действует рассрочка на 12 и 24 месяца.

Норковые шубы, дублёнки высокого качества, пальто разного фасона и теплые пуховики. От богатого ассортимента в «Эталон Меха» не оторвать взгляд. Не удержалась от покупки Саяра Наимова. Постоянный клиент говорит: ежегодно обновляет зимний гардероб только в «Эталоне Меха». Качество изделий — отличное, говорит покупательница. Довольна девушка и высоким уровнем обслуживания.

Саяра Наимова, клиент магазина «Эталон меха»: «Мне больше всего понравилась вот эта модель. Мне этот магазин нравится тем, что здесь всегда скидки и очень приятные продавцы. С ними приятно общаться, всегда мне хочется сюда приходить. На мне очень красивая модель, со всем подойдет и она мне всегда понадобится.

Я даже сюда маму привожу, ей тоже очень нравится. Я всем советую, здесь очень приятные люди».

Изделия в «Эталоне Меха» теплые и комфортные. Ассортимент магазина пополнился новинками. Шубы разных цветов, яркие дублёнки и пальто: нет предела фантазий. В магазине «Эталон Меха», каждая модница найдёт для себя верхнюю одежду по душе и карману. С четвертого по шестое ноября в магазине действует беспроцентная рассрочка на два года. А если купить товар в магазине за наличные, вас порадуют скидкой — до ста тысяч тенге!

Елена Пак, администратор магазина «Эталон Меха»: «Скидки у нас сейчас идут за наличный расчет, при покупке шубки за налчику вы получаете скидку 100 тысяч тенге. При покупке пальто, дубленки, пуховика за наличку, скидка будет 30 тысяч тенге. С Каспи банком у нас есть рассрочка до 12 месяцев. С 4 по 6 ноября Каспи банк проводит акцию «Каспи Жума», можно купить верхнюю одежду в рассрочку на 24 месяца. Также мы работаем с другими банками: Халык, Жусан, Евразийский и Хоум банк. Но там, к сожалению, акция идет только на 12 месяцев».

Пока действует рассрочка и скидки, не упустите шанс, поспешите приобрести верхнюю одежду в магазине «Эталон Меха». Магазин находится на 3 этаже торгового центра «Баян сулу» по Темирлановскому шоссе, 3/5.

Адрес: Тамерлановское шоссе 3/5, торговый центр Баян-сулу (третий этаж)