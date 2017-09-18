В Казахстане создадут собственную школу понимания ислама

Необходимо вырабатывать собственную модель взаимоотношения государства и религии, заявил министр по делам религий и гражданского общества, пишет informburo.

В Казахстане на религиозную аудиторию усилилось внешнее негативное влияние, именно поэтому необходимо создать научную основу казахстанской школы исламоведения, высказался Нурлан Ермекбаев.

«Казахстану необходимо вырабатывать собственную модель взаимоотношения государства и религии. Нашу собственную школу понимания ислама, не оглядываясь и не опасаясь зарубежной критики. Отличительными чертами казахстанской школы исламоведения, на наш взгляд, должны стать опора на духовные, морально-этические ценности с учётом национальных культурно-исторических особенностей нашей полиэтнической страны. Умеренность и гибкость в восприятии устаревших догм, их адаптация к современным реалиям, восприятие веры как личного интимного вопроса, доброта и толерантность к тем, кто придерживается других взглядов, уважение и соблюдение законов светского государства», – заявил министр по делам религий и гражданского общества.

Для того, чтобы создать научную основу казахстанской школы исламоведения, принято решение сформировать специальную группу учёных-религиоведов.