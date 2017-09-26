В колониях Казахстана находятся около 400 человек, осужденных за экстремизм и терроризм

В колониях Казахстана находятся порядка 400 человек, осужденных за экстремизм и терроризм. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил глава МВД Калмуханбет Касымов, передает Today.kz.

«У нас есть сейчас осужденные за экстремизм и терроризм, порядка 400 человек у нас находятся в колониях. Конечно, мы к ним применяем особый режим содержания, но для того, чтобы поставить на правильный путь, в штаты нашей уголовно-исполнительной системы включили теологов», — отметил Касымов.

По его словам, по этому направлению проводится совместная работа с министерством по делам религий и гражданского общества.

«Уже наработана хорошая практика, есть хорошие результаты. Я думаю, что мы ее дальше будем развивать. Конечно, для нас это новое, но мы эту службу развиваем», — добавил Касымов.

Ранее глава МВД РК сообщил, что 43 осужденных организовали в казахстанских колониях предприятия по выпуску инструментов, сувениров и другой продукции. Однако, по его словам, многие предприятия в тюрьмах работают в сложных экономических условиях.

Кроме того, стало известно, что министерство внутренних дел отказалось от идеи строительства новых исправительных учреждений на условиях государственно-частного партнерства из-за дороговизны таких проектов.