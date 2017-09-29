В преддверии дня учителя в ЮКО случилось страшное ЧП

В конце рабочего дня на чердаке в здании средней школы Мартобе в пригороде Шымкента был обнаружен труп учителя с петлей на шее.

Он много лет преподавал математику в этой школе, был на хорошем счету. Что заставило сеятеля доброго, разумного, вечного свести счеты с жизнью? Или в этом ему помогли? Вопросов много.

В шоке от случившегося учителя и школьники. — Каратауский отдел полиции УВД Шымкента, на территории которого произошла трагедия, возбудил уголовное дело по ст.105 УК «Доведение до самоубийства».

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится досудебное расследование, — сообщила собкору Timeskz руководитель пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.