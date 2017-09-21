В Сайрамском районе ЮКО полицейские наградили парня, спасшего женщину от изнасилования

В ЮКО полицейские наградили 18-летнего юношу за помощь в задержании преступника. В Сайрамском районе ЮКО стражи порядка выразили благодарность местному жителю Айбату Маутанбекову за помощь, оказанную при задержании преступника, подозреваемого в грабеже и попытке изнасилования.

Преступление произошло 8 сентября 2017 года в поселке Аксукент, когда 18-летний Айбат заметил на одной из улиц неизвестного мужчину, который пытался надругаться над женщиной. Молодой человек поспешил на помощь и задержал преступника, попытавшегося скрыться с места преступления, после чего передал его полиции.

Как установили полицейские, задержанный также оказался причастен к грабежу. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК КР: 24-120 «Покушение на изнасилование» и 191 «Грабеж». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

За проявленное мужество, гражданскую сознательность и оказанную помощь в задержании преступника, заместитель начальника Сайрамского РУВД подполковник полиции Бауыржан Жанаев в торжественной обстановке вручил Айбату Маутанбекову благодарственное письмо и ценные подарки.

Кроме того, руководство Сайрамского РУВД поощрило грамотами двух полицейских: участкового инспектора капитана полиции Бахытжана Аймбетова и полицейского дорожно-патрульной полиции Местной полицейской службы старшего сержанта Берикбая Абдрахманова за проявленную бдительность и профессионализм при задержании подозреваемых в совершении хулиганства.

17 сентября на пульт дежурной части Сайрамского РУВД поступило сообщение от 30-летнего потерпевшего о том, что на него напали и избили двое неизвестных лиц. В ходе ОРМ и подворного обхода территорий полицейские по «горячим следам» задержали двух подозреваемых, оба 1983 года рождения, жителей Тараза. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство». Задержанные арестованы. Проводится досудебное расследование.