В Шымкенте мошенник знакомился с девушками через соцсети

В Аль-Фарабийский ОП УВД г. Шымкента с заявлением обратилась 28-летняя девушка о том, что на площади Ордабасы к ней подошел некий мужчина, который войдя в доверие, обманным путем завладел ее золотыми изделиями и скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП задержали подозреваемого, 1985 г.р., жителя Сайрамского района, ранее судимого.

На сегодняшний день следствием установлена причастность задержанного к 8 фактам мошенничества.

Так, 32-летний аферист через социальные сети знакомился с девушками, которых приглашал на свидание или через сайт продаж договаривался с владельцами телефонов, желавших продать свой мобильник. Затем назначал им встречу, где войдя в доверие, обманным путем под различными предлогами завладевал золотыми изделиями, сотовыми телефонами и другими ценными вещами потерпевших, после чего скрывался.

Похищенное имущество злоумышленник затем сбывал, а деньги тратил на свои нужды.

В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

Полицейские г. Шымкента рекомендуют гражданам, чтобы не стать жертвой проявлять внимательность и бдительность при общении с незнакомыми лицами, в том числе через интернет или социальные сети. Если же вы стали свидетелем или жертвой мошенничества, то Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону «102».

Пресс-служба ДВД ЮКО