В Шымкенте полицейские ликвидировали ОПГ, промышлявшую сбытом наркотиков

В городе Шымкент полицейские ликвидировали организованную преступную группу, промышлявшую сбытом наркотиков.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЮКО задержали преступную группу в составе четырех человек, подозреваемых в хранении и сбыте наркотиков. Ими оказались жители г. Шымкента, 1964, 1966, 1977 и 1984 г.р., безработные.

При обыске в домах подозреваемых, полицейские обнаружили и изъяли несколько свертков с марихуаной и маковой соломой. Согласно судебно-криминалистической экспертизы, общий вес изъятых наркотических средств составил около 300 гр.

Следствием установлено, что группой руководил 51-летний мужчина, который посредством телефона давал указания по сбыту наркотических средств и по поиску новых каналов сбыта.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: 262 «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них» и 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.

В настоящее время полицейскими проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для направления уголовных дел в суд.