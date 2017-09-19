В ЮКО около 70% представителей этносов свободно владеют государственным языком

Об этом сегодня на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ЮКО сообщил руководитель управления развития языков, архивов и документации Бастар Ескараев.

По его словам, на сегодня в области с населением около 3 миллионов человек проживают представители 106 этносов. Для них созданы все необходимые условия для изучения родного языка, а также сохранения, развития их культуры и традиций.

«Южно-Казахстанская область – это регион с наибольшей концентрацией национальностей, и самое главное отличается сохранением их языка, культуры, традиций и обычаев. На сегодня доля взрослого населения, овладевшего государственным языком, среди представителей этносов составляет 70%. В результате проведенного анализа, доля взрослого населения области, владеющего государственным языком составляет 92,1%, русским – 63%, английским – 14%», — сказал Б.Ескараев.

Наряду с этим, спикер отметил, что в области при 20 этнокультурных центрах действуют одиннадцать воскресных школ. Одним словом, в пятнадцати группах состоят 1065 представителей различных этносов, которые изучают родной язык.

В целом по области, во всех городах и районах работают 14 центров, где бесплатно обучают государственному, русскому и английскому языкам.

Пресс-служба акима ЮКО