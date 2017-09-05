В ЮКО хозяин грузовика помог задержать конокрадов. Ночью к нему обратились неизвестные с предложение перевезти лошадей. Мужчине показался странным факт ночной транспортировки и он позвонил полицейским. Как оказалось, интуиция его не подвела.

В дежурную часть Сайрамского РУВД обратился 25-летний потерпевший с заявлением о том, что ночью неизвестные лица проникли к нему во двор и похитили с хозяйственной постройки трех лошадей.

И тут раздался звонок от бдительного водителя…

Подозреваемые были задержаны практически на месте преступления. Двое мужчин, сорока и 28-ми лет успели к этому времени утащить со двора этого же потерпевшего еще и 20 индеек. Оба подозреваемых жители ЮКО и оба уже имеют судимости.

Общая сумма ущерба, нанесенная сельчанину, составила около двух миллионов тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемые арестованы. Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование.

А в Казыгуртском районе полицейские задержали преступную группу скотокрадов, состоявшую из двадцатилетних парней, причем все они местные жители. На счету барымтачей 15 фактов угона скота с подворий своих же соседей.

Пользуясь отсутствием хозяев, воры похищали скот, грузили в свою автомашину и скрывались с места преступления. Действовали исключительно ночью, следов старались не оставлять. Воровать предпочитали овец, которых сбывали в других районах области. А на вырученные деньги ни в чем себе не отказывали.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше миллиона тенге. В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Проводится досудебное расследование.

В полиции предупреждают об обязанности владельцев домашнего скота таврировать животных и надевать на них бирки. Это позволит, если не предотвратить кражу, то найти украденное животное в кратчайшие сроки.