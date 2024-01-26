Молодежную преступную группировку задержали в Шымкенте

Преступная деятельность молодежной группировки, состоявшей из шести лиц в возрасте до 24 лет пересекли сотрудники МВД в Шымкенте.

По словам Начальника управления ДБОП МВД РЕ Куандыка Алпыса, фигуранты, представляясь сотрудниками полиции, путем угроз, избиения и незаконного лишения свободы своих жертв вымогали денежные средства в крупном размере. Сейчас все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС.

Аналогичные задержания прошли и в Павлодаре, говорят сотрудники МВД. Там состоявшая из пяти молодых жителей областного центра в возрасте от 18 до 23 лет.

«Подозреваемые лица под влиянием криминальной идеологии находили своих сверстников в учебных заведениях и общежитиях, а также в торгово-развлекательных центрах, где путем угроз и применения силы заставляли оформлять кредиты посредством онлайн-приложений, затем отбирали деньги и товары. Им вменяется совершение вымогательств, грабежей и мошенничеств. Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС», – рассказал начальник управления ДБОП МВД РК Куандык Алпыса.

Задержанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.