В Южном Казахстане к 2050 году численность населения превысит пять миллионов человек

А на севере сократится до одного.

Такой прогноз дают эксперты. В случае если не отслеживать ситуацию, это может привести к демографическому дисбалансу в республике, пишет 24.kz.

В министерстве труда и соцзащиты населения разработали концепцию миграционной политики, где предлагают добровольное расселение на север страны, в 4 области — Северо-Казахстанскую, Павлодарскую, Костанайскую и Восточно-Казахстанскую.

Как отметил на брифинге по итогам заседания в Правительстве вице-министр Биржан Нурымбетов, уже через 4 года число трудоспособных граждан уменьшится на 160 тысяч человек, что приведет к дефициту кадров.

Принуждать население мигрировать никто не станет, но тем, кто решится на этот шаг, предложат выгодные условия.

Биржан Нурымбетов, вице-министр труда и социальной защиты населения РК: «Мы в концепции предлагаем специальные рычаги действия. Первое — с Южно-Казахстанской области люди будут переселяться на север. Государство оплатит их переезд. В течение года им будут выдавать средства на аренду квартир, от 34 тысяч до 68 ежемесячно. Если есть возможность купить дом в сельской местности, то эту сумму они получат как единовременную выплату. Чтобы обеспечить переселенцев жильем, мы совместно с Жилстройсбербанком разрабатываем спецпроект».

Отвечая на вопросы журналистов, Биржан Нурымбетов высказался и на тему депортации иностранных граждан. По словам вице-министра, только за несколько лет из Казахстана за различные нарушения выдворили из страны более 30 тысяч мигрантов. Он также напомнил, что привлечение местными компаниями работников из-за границы дает экономический эффект. Привлечение — платное. Так, за последние 8 месяцев благодаря этому в бюджет поступило более 6 миллиардов тенге. Тем не менее любое нарушение миграционного законодательства будет пресекаться, заключил вице-министр.