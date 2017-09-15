Владельцы домов на Кошкарате требуют полной и правдивой информации о предстоящем сносе их района

«Мы хотим прозрачности и достойных компенсаций!» – с таким заявлением обратились к журналистам жители района, прилегающего к реке Кошкарата в Шымкенте. У горожан накопилось много вопросов к местной исполнительной власти, вот только говорить с ними особо не спешат, заявляют люди.

Жители района Кошкараты со страхом ожидают наступления зимы. Они боятся, что в самые холода их попросят освободить родные дома. Свои опасения они объясняют какими-то странными обходами со стороны чиновников и разговорами о предстоящем сносе. Вот только полной информации нет.

«Сколько лет вы говорите одно и тоже! Мы больше вам не верим. Нам нужны точные данные: когда наши дома планируют сносить? Мы уже не знаем – то ли жилье искать, то ли к зиме готовиться!» — напряжение у жителей района, который в очередной раз оказался в подвешенном состоянии, только растет.

Вопросов относительно судьбы собственного жилья у жителей много, вот только ответов нет. Потому-то они и опасаются, что в результате просто останутся на улице. У них нет даже уведомлений с точной датой выселения. Зато вовсю идет оценка домов так называемыми независимыми экспертами. К слову, цена, которую предлагают за дома в разы ниже рыночной. И это – одна из основных проблем.

Лейла Мирзаева: » Я живу здесь 23 года. Когда покупала здесь дом, он был из самана, старый. Я его снесла и подняла добротный дом из кирпича. Если говорить о рыночной стоимости, то такой дом сейчас стоит 40-50 млн. тенге. А мне его оценили в 9 млн. И что я куплю на эти деньги?!! Пока нам не оплатят по рыночной стоимости, никуда мы не съедем!»

Есть здесь и ветхие дома. Их владельцы совсем не против, чтобы на месте их лачуг появились многоэтажки. Правда, при условии, что им в этих многоэтажках выдадут квартиры. Вот только в акимате говорят, что на это рассчитывать не стоит.

Касымбек Саулауов, руководитель отдела земельных отношений: «Сначала мы проведем оценку домов. Но это не значит, что это будет окончательная цена. С каждым жителем мы поговорим, если они не согласны или во время оценки были допущены какие-то ошибки, их исправят».

Частые встречи с чиновниками не дают результата. У горожан складывается впечатление, что приходящие к ним специалисты не знают, что им говорить людям. Потому что сказать нечего.

Дома района Кошкараты оцениваются по странным расчетам. До рыночной стоимости оценкам очень далеко, не дотягивает цена и до кадастровой — все таки центр города.

Согласно Закону о госимуществе, уведомить жителей о предстоящем выкупе их жилья под госнужды, акиматы должны не менее чем за год (!!!).

Если у кого-то из жителей не в порядке документы, то по-закону им обязаны предоставить отсрочку сроком на полгода…

И, наконец, в соответствии со ст. 87 ЗК цена за земельный участок, выкупаемый для государственных надобностей, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником. Несогласные могут обратиться в суд.

Договорятся ли власти и жители в этом споре – вопрос остается открытым. Важно, чтобы при выкупе государство в лице акимата помнило, что по Конституции главным у нас является не земля, не водные ресурсы, а человек, его жизнь, права и свободы. Если человек лишается дома и получает маленькую компенсацию, его мир рушится.

А в 27 статье Конституции принудительное отчуждение имущества для государственных нужд предусмотрено только в исключительных случаях и с равноценным возмещением потерь.