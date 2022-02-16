В Шымкенте в этом году планируют снести 2 ветхих дома. Такое решение приняли инвесторы, об этом сообщил руководитель управления жилья Галымжан Утенбаев.

Пока ведутся переговоры и не известно все ли жители согласны с этим решением. На время строительства инвесторы обеспечат переселенцам крышу над головой. Есть несколько предложений для жителей этих домов.

«Квартиру в том доме, который они в будущем хотят построить — это первый вариант. Второй вариант — инвесторы купят квартиры взамен на их жилплощадь, если они не согласятся жить во вновь построенном доме. Также, во время строительства, после сноса, когда люди уже не смогут там жить, на это время инвесторы снимут жильё в аренду, за свой счёт», — говорит Галымжан Утенбаев, руководитель управления жилья г. Шымкента.

На сегодня в Шымкенте выявили 107 ветхих домов, по словам чиновников, большинство из них — двухэтажные. Они расположены в Енбекшинском, Абайском и Аль-Фарабийском районах. Вместо двухэтажных домов застройщики обещают построить дома от пяти этажей и выше.

Коркем Усибалиева