Оценка домов под снос в центре Шымкента не устраивает владельцев

Дома под снос в центре Шымкента оценивают по стоимости комнаты в общаге на окраине города. Жители «Старого города» в шоке от мизерной оценки своих домов. Согласившись с оценщиками, горожане рискуют остаться без крыши над головой.
Владельцы жилья под снос уверены, ни о какой независимой оценке не может быть и речи — городскому руководству необходима земля под застройку. А что будет с ними, никого не интересует, уверены домовладельцы. Хотя по всем моральным человеческим законам именно мнение жителей должно быть в приоритете.
Всего в «Старом городе» запланировано снести 73 объекта недвижимости. Район старый, но школа, магазины и работа большинства жителей района расположены в шаговой доступности.
Домик Рахимы Гияевой построен 60 лет назад. Вместе с пенсионеркой здесь живет ее семья — всего 12 человек. Компенсация, предложенная женщине за дом с участком — 5 миллионов тенге. Рахима-апай сначала растерянно молчит, а после, собравшись с духом, обращается к ответственным лицам с вопросом: «Что можно купить в Шымкенте за 5 миллионов?!»
Далеко ходить не надо. Главный по торговле недвижимостью сайт страны Крыша.kz предлагает за эти деньги однокомнатные квартиры в древних домах на окраинах Шымкента. Это Турланская экспедиция, район Птицефабрики, Гидролизный. В принципе, за 5 млн. можно найти и двушку, правда, это, однозначно, общежитие. Выбор не большой — сайт предлагает всего 22 объявления, ограниченные такой суммой.
«У нас в доме проживает 12 человек, рассказывает Рахима Гияева. — И что я буду делать с пятью миллионами? Куда жить пойду? На улицу? Да, у меня старый дом, но он добротный, в нем пять (!!!) комнат. Я сама уже давно на инвалидности, у детей нет возможности купить себе жилье. Да я и не в обиде на них — большой семьей всегда экономнее жить, тем более, что не в тесноте. Ни за что не соглашусь!»
Дом соседей Рахимы выстроен недавно. Но и у них предложенная компенсация, мягко говоря, удивляет — 8 700 000 тенге.
«Что на эти деньги купить можно? Этих денег хватит лишь на покупку земельного участка в пригороде. Я сказала, что разрушу дом и заберу строительные материалы. Но, ответственные лица говорят, что не положено. И что мне делать? Пусть тогда купят мне равноценный дом в другой части города!» — говорит хозяйка дома Дарига Дулатова.
Снести или не снести «Старый город». Больной для жителей вопрос поднимается уже много лет. В 2006 году даже была развернута целая кампания по скупке домов. Тогда инициаторы реконструкции «Старого города» говорили, что к 2009 году на его территории будут стоять четыре девятиэтажных дома.
Одна старогородская семья образцово-показательно переехала — акимат купил им квартиру в районе пересечения проспектов Республики-Момышулы. Квартира была куплена за 10 тысяч долларов, причем взамен однокомнатной глинобитной мазанки без туалета, канализации и газа, спрятанной в глубине тупика в самом сердце «Старого города».
На этом массовое переселение закончилось. А журналисты, благодаря которым это мероприятие осталось в истории, еще долго пожимали плечами: «Зачем?» А потом историю выкупа халупы просто забыли.
Сегодня сотня семей, чьи дома опять запланированы под снос, требуют независимой оценки и определения цены земли и жилья по рыночной стоимости. «Снос придется отложить, — считают домовладельцы, — о выкупе будем договариваться только тогда, когда цена за наше жилье будет адекватной!»
Заместитель начальника городского отдела земельных отношений не против такого поворота событий. И даже согласен, все должно быть по закону.
«Мы со своей стороны готовы оплатить стоимость участка по кадастру. Если у вас с документами все в порядке, значит, оплата будет по рыночной цене. Мы не можем действовать противозаконно», — ответил житель «Старого города» Нариман Касымбеков.
«Предложения» жителей «Старого города» чиновник обещал донести до городского акима. «Какое он примет решение, я прогнозировать не могу…» — признался Касымбеков.
Если горожане и городские власти сумеют договориться, то часть «Старого города» снесут за два года. Но, например, в апреле 2014-го они не договорились. Правда, речь о строительстве этажных домов не шла, всего три года назад в планы Шымкента входило построить здесь зону отдыха.
158 домов будут снесены в течение полугода, утверждали тогда в акимате. Но из 158 владельцев домов, попавших под снос, с суммой компенсации сразу согласились только 42 семьи. Остальных в ближайшее время могут выселить принудительно. Но жители сдаваться не собираются и готовы отстаивать свои трущобы в суде.
Не пришлось…
В этом году акимат Шымкента уверяет, решение окончательное. До конца 2017 года в выражении «снести нельзя оставить» будет поставлена окончательная запятая. Чиновники кивают на распоряжение акима Габидуллы Абдрахимова.
Но и отдельные заявления этого года уже просрочены. Так, 3 марта 2017 года другой стороне «Старого города» — строительному району — было велено готовиться к переезду.
«Готовьтесь к переезду! Это историческое место, предоставляющее ценность для государства. Мы не позволим оставить торговлю в «Старом городе» в таком виде. Я понимаю, что для вас это кризисный момент, но когда-то это надо сделать. Работы по очистке территории будут вестись весной и летом. Пришло время решительных действий!» — заявил Габидулла Абдрахимов.
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16 Комментариев Включено "Оценка домов под снос в центре Шымкента не устраивает владельцев"
давно пора и Кунаева продлить
Что значит давно пора. чем мешает старый город. живут такие же люди.
Кариша Ахмирова пробки на Туркестанской мешают. А люди ,,, причем здесь люди Я их вообще не тронул! Просто к примеру- 100 человек не могут подстраиваться под 5 человек! это город он требует удобства и инфраструктуры и этот снос просто необходим.
Александр Голубев ну если ты заметил пробки по всему городу.и что его весь нужно снести? Что за бред.можно удобства создавать из без сноса.у нас достаточно земли для этого.
Кариша Ахмирова причем здесь город Я про это даже слога не написал, именно Туркестанскую указал. Центр перенасышен и требует инфраструктуры. Ты рассуждаешь однобоко и недальновидно.
А давайте работников акимата, которые замы и акимчиков разных уровней, депутатов, переселим из дворцов на окраины города, в общаги двухкомнатные, а жителей старого города в их дома. Вот будет равноценная замена!
Центре Шымкенте дом продают 30 соток за 1.2$ млн как с ним поступать? Он не простой человек!!!!
там дома саманные и без документов, по этому и цены такие
«Мы со своей стороны готовы оплатить стоимость участка по кадастру. Если у вас с документами все в порядке, значит, оплата будет по рыночной цене.» так по кадастровой стоимости или все-таки по рыночной? Это две большие разницы. Дурят людей.
а у них как все знают документы не все имеются плюс дома не капитальные саманные.
Даже если есть документы, то в 90% Не узаконены жилые пристройки, сараи, бани и т.д., т.е. при определении рыночной стоимости эти строения приниматься во внимание не будут
Людей жалко! Где они будут жить?
Похоже это на отмывание денег со стороны городских властей, кто продаст за мизерные деньги свои дома.
Выходите толпой и перекрывайте улицу. Пока не заставите себя уважать, власти будут вытирать о вас ноги.
Короче кино десей 13 район в 13 регионе?
Оданда мына маселенi Шешiп берiнiздер, Тассай тургын у/а жана жол салынды Рахмет! Бiрак? М.Ауезов кошесiмен Абдалиева кошесiнен шыгатын агын су арыгын жауып кеттi, ендi оздерiнiз ойланыздар алда куз кыс кележатыр су дын денгейi котерiледi сонын салдарынан забор уйлер кулайды, жол салынып жатканда жумысшыларга отiнiшiмiздi айтканбыз, олардын жауабы проект осылай жасалган? Сонда проект жасагандар согласования дан отетiн шыгар потом экспертиза. Если Гос приемка болмаса или болса да жауабын берсiн кошенiн су арыгын жауып кетiп жол салынсын деген!
Сопротивляйтесь всеми законными и НЕзаконными способами, потому что у нас «друзьям — все, врагам — закон». Иначе говоря никакого закона, который бы существовал для всех, у нас нет. Надеюсь трусливый Отырар опубликует хотя бы этот комментарий.