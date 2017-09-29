Выпуск высокооктановых бензинов на Шымкентском НПЗ увеличится более чем в 3 раза

В ходе рабочей поездки по Южно-Казахстанской области Премьер-министр РК Б. Сагинтаев посетил ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и ознакомился с действующими объектами Этапа 1 и ходом работ Этапа 2 проекта «Реконструкция и модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода».

Старший вице-президент по переработке нефти и газа АО «НК «КазМунайГаз» Данияр Тиесов доложил Премьер-министру РК о ходе работ на комплексе каталитического крекинга RFCC для переработки мазута и вакуумного газойля мощностью 2,0 млн тонн в год, который строится в рамках Этапа 2 модернизации.

Напомним, с июня текущего года Шымкентский НПЗ выпускает высокооктановый бензин экологических классов К4, К5 согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза. За июль-август 2017 года завод выработал 197 904 тонны высокооктанового бензина.

По завершению Этапа 2 в сентябре 2018 года будет увеличена мощность завода до 6 млн. тонн нефти в год и глубина переработки нефти, производство высокооктановых бензинов возрастет с 652 до 2 270 тыс. тонн в год, дизельного топлива – с 1 192 до 1 916 тыс. тонн в год, авиатоплива – с 254 до 400 тыс. тонн в год. Доля производства высокооктановых автобензинов на заводе составит 100 %, сообщает пресс-служба ТОО «ПКОП».

Справка:

В рамках проекта модернизации в 2015 году введены в эксплуатацию установки гидроочистки дизельных топлив мощностью 1,5 млн тонн/год и производства серы мощностью 4 тыс. тонн в год.

23 июня 2017 года введена в производство первая в Казахстане автоматическая установка точечного налива нефтепродуктов мощностью 2,5 млн тонн/год, обеспечивающая герметичный налив нефтепродуктов в вагон-цистерны.

30 июня т.г. введен в эксплуатацию крупный технологический объект — установка изомеризации легких бензиновых фракций с блоком предварительной гидроочистки сырья и получена первая сертифицированная партия автобензинов экологических классов К4 и К5.

Таким образом, завершился Этап 1 проекта «Модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ».

После окончания Этапа 2 во второй половине 2018 года арсенал предприятия пополнится установками каталитического крекинга «RFCC», гидроочистки бензина «Prime G+», очистки предельных и непредельных газов «Merox», очистки водорода и другими.

Всего проектом предусмотрено строительство и реконструкция 11 технологических установок и 29 объектов общезаводского хозяйства.