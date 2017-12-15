Дизельное топливо класса К4, К5 начал выпускать Шымкентский НПЗ

Дизельное топливо экологического класса К4, К5 начал выпускать Шымкентский нефтеперерабатывающий завод.

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс») сегодня, 15 декабря, в преддверии дня Независимости Республики Казахстан, перешел на выпуск дизельного топлива экологического класса К4 и К5 по требованиям Технического регламента Таможенного Союза. К сегодняшнему дню наработаны опытно-промышленные партии дизтоплива К4 и дизтоплива К5, оформлены паспорта качества на продукты, получены декларации о соответствии ТР ТС в госорганах.

Напомним, с июля текущего года завод начал производство высокооктановых бензинов экологических классов К4 и К5.

Таким образом, Шымкентский НПЗ полностью выполняет взятые на себя обязательства по обеспечению казахстанского рынка высококачественными нефтепродуктами.

В настоящее время на стадии завершения строительство объектов Этапа 2 проекта модернизации, нацеленного на увеличение мощности завода до 6 млн тонн в год и глубины переработки с завершением проекта в сентябре 2018 года.

Коллектив ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» поздравляет всех казахстанцев с Днем Независимости Республики Казахстан и желает всем крепкого здоровья, уверенности в стабильном будущем и благополучия!

Для справки: Шымкентский нефтеперерабатывающий завод построен в 1985 году и является новейшим в республике. Модернизация ШНПЗ стартовала в 2014 году в рамках Государственной программы ФИИР и включает 2 этапа.

АО «НК «КазМунайГаз» и CNPC владеют по 50% долей акций завода.