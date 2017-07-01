Завершился первый этап проекта модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. В результате, завод перешёл на выпуск новых видов высокооктановых бензинов экологического стандарта К4 и К5 в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза.

В этом историческом событии приняли участие Генеральный директор китайской компании CNPC Биан Дыжы и аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, где глава региона пожелал дальнейших успехов в работе завода.

«В своем Послании Глава государства отметил о необходимости обеспечить страну своими нефтепродуктами. Согласно данному поручению были проведены работы по модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Данная работа реализована в рамках программы «Форсированного индустриально-инновационного развития». В настоящее время в рамках этой программы ведутся работы по модернизации и реконструкции трех крупных нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. И вот сегодня, мы свидетели реализации первого этапа проекта», — сказал Ж. Туймебаев.

На первом этапе работ по модернизации на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе запущена единственная в Казахстане автоматическая установка точечного

налива нефтепродуктов.

Стоит отметить, что установки управляются автоматически. По словам специалистов, теперь завод не будет загрязнять воздух. Самое главное – все работы на заводе будут осуществляться абсолютно безопасно. Такой возможности предприятию удалось достичь благодаря программе Форсированного индустриально-инновационного развития.

Напомним, что проект по модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, состоящего из 2 этапов, началось в 2011 году в рамках программы «Форсированное индустриально-инновационное развитие». Генеральный подрядчик проекта – Китайская компания СРЕСС. Для реализации проекта было привлечено более 30 местных подрядных компаний.

На сегодняшний день акции завода принадлежит АО «КазМунайГаз-ПМ» и китайской компании «СNPC». Также на заводе в год выпускают 4 тыс. тонн серы. По завершению второго этапа модернизации, завод увеличит мощность переработки до 6 млн тонн нефти.