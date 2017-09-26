Жителей Шымкента стало больше на 33 тысячи человек. Областной центр ЮКО готовится стать городом-миллионником, сообщает khabar.kz. Численность населения в Шымкенте приближается к отметке 950 тысяч.

Согласно данным статуправления, численность населения области превысила отметку в 2 миллиона 900 тысяч человек.

Только в этом году в южноказахстанских роддомах увидели свет свыше 50 тысяч малышей. Медики говорят, что это самые высокие показатели рождаемости в стране и гордятся, что именно на юге появляется каждый пятый новый казахстанец.

Эльмира Кожахметова, главный врач роддома № 2 Шымкента: «За год Южно-Казахстанская область дает около 80-80,5 тысяч родов, на сегодняшний день по области 50,5 тысяч родов уже произошло. Социальный статус людей повышенный, люди хотят детей, и это хорошо».

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