Знаменитая карагандинская оперетта в Шымкенте

В Шымкент с гастролями приехал карагандинский академический музыкальный театр комедии. Южных зрителей актеры решили покорить красивейшими опереттами и мюзиклами. В первый день выступления шымкентцы смогли посмотреть известную оперетту «Летучая мышь».

Живое исполнение музыкальных партий поражает с первого звука — вкупе с отличной игрой актеров становится понятно — в Шымкент приехали профессионалы своего дела.

Гастрольную программу в Шымкенте карагандинский академический музыкальный театр комедии решил открыть известной опереттой австрийского композитора Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Главные события спектакля разворачиваются на балу — когда за знатной дамой Розалиндой начинает ухаживать статный мужчина не узнавший в ней … свою жену.

«Летучая мышь» — она высмеивает некие семейные ценности, ревность ту же самую. Высмеивает то, что муж даже не может узнать свою жену, настолько он к ней холодно относится, что не может ее узнать под маской. Но затем, когда он в нее вновь влюбляется, это говорит о том, что оперетта всегда заканчивается хорошо», — рассказывает актриса карагандинского академического музыкального театра комедии Валерия Данилова.

Мил зрителям и образ горничной Адель — чья история похожа на сказку о золушке — здесь также как в сказке Шарля Перро есть бал, прекрасное платье и даже принц — в лице любвеобильного донжуана мистера Фалька, который принимает карагандинскую золушку за светскую даму.

Любовные интриги на сцене, великолепно отыгранные шутки и прекрасное музыкальное исполнение оркестра шымкентцев просто очаровали.

«Очень приятно, что наш город посетили артисты оперетты, у нас в городе такого нет. Очень радует, что они приехали со своим оркестром», — рассказывает о своих впечатлениях зрительница.

«Впечатления только прекрасные, спасибо артистам, они большие молодцы», — делится зритель.

В Шымкенте гости из Караганды пробудут до 17 сентября включительно. На сцене русского драматического театра южан ждут «Проделки Ханумы», «Труффальдино». А самых юных зрителей с утра приглашают на яркие сказки. Завершатся гастроли театра большим гала-концертом звезд оперетты.