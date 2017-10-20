20 предпринимателей ЮКО объединились и решили построить птицефабрику. На 2,5 гектарах земли в сельском округе Киели Толебийского района уже ведется масштабное строительство птицефабрики по разведению бройлерных кур.

Кооператив сельхозпредпринимателей был создан относительно недавно. До объединения декхане занимались исключительно разведением домашней птицы. Заручившись поддержкой государства, новоиспеченные переработчики приступили к строительству фермы.

«Конечно, перед объединением была проведена масштабная работа. Мы провели семинар, пригласили успешных предпринимателей в этой области, получили ответы на все вопросы от профи. Обсуждали всё: от затрат до предполагаемой прибыли…», — рассказал Сержан Даулбай, заместитель акима Толебийского района ЮКО.

Председатель кооператива Дина Суттибаева раньше занималась разведением крупнорогатого скота. После семинара женщина решила взяться и за пернатых. Сегодня бизнес-вумэн с гордостью показывает свою птицеферму.

«Размер всех 20 объектов птицефабрики одинаковый: 7 на 5 метров. Каждая мини-птицеферма оснащена одинаковым оборудованием. Все в автоматическом режиме. Обслуживать один объект будет всего два человека — птичник и оператор. То есть мы трудоустроим не менее сорока человек. Проанализировав и изучив бизнес-план, я сделала для себя вывод о выгодности объединения в единый кооператив и строительстве фермы. Сами посудите, со стороны государства нам будет оказана помощь в виде субсидирования под 6 % годовых. Это, правда, очень выгодная ставка», — говорит Дина Суттибаева, председатель кооператива птицеводов «Ленгер кус».

Инфраструктура к птицефабрике так же проведена за счет государства. Предприниматели планируют запустить птицефабрику в начале 2018 года.