Брусчатку, фонари и скамейки с урнами на улицах Аксукента жители увидели впервые

Брусчатку, фонари и скамейки с урнами на своих улицах жители Аксукента увидели впервые. Даже старожилы поселка утверждают — подобная модернизация на их памяти первый раз. Пять километров центральной улицы и дорога, ведущая к знаменитому санаторию «Манкент» преобразились за несколько месяцев.

Строительная компания, ответственная за выполнение работ, несмотря на непогоду намерена завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию к концу нынешнего года.

Пятикилометровую дорогу областного значения от Аксукента до Карабулака в ночное время суток будут освещать новые фонарные столбы с LED лампами. Вдоль трассы используются как однорожковые осветительные приборы, так и двухрожковые фонари. Усиленными темпами ведется работа по установке скамеек и урн вдоль новенького асфальтированного тротуара.

«Работы по укладке асфальта вдоль дороги и установке ограждения, протяженностью пять тысяч метров, полностью завершены. Из 180 скамеек для отдыха горожан, мы уже установили более 130 штук», — говорит Мухаммед Абдувалиев, заместитель руководителя ТОО «Шымкентское учебно-производственное предприятие Казахстанского общества слепых».

Усилия строителей и качество проделанных работы успели оценить жители и гости села Аксукент.

«Я очень рад, что у нас в селе проложили тротуар. Установили ограждения и скамейки. Я вот, например, езжу на велосипеде. А когда устану — присаживаюсь отдохнуть на скамейку. Посижу и дальше в путь», — рад преобразованиям сельский старожил.

«Я каждый день хожу на учебу по этой дороге пешком. Раньше здесь постоянно была грязь. А сейчас — совсем другое дело, нам сделали тротуар. Спасибо властям за это», — говорит житель села Аксукент.

Облагородили и улицу Суранши батыра. Она ведет к знаменитому санаторию «Манкет». Здесь уложен тротур из брусчатки. А по обе стороны дороги будет установлено ограждение с национальным орнаментом по бокам и шаныраком в верхней части.

«Мы и не могли представить, что на нашу улицу уложат тротуар из брусчатки и установят ограждение по обе стороны дороги! Кроме всего прочего, у нас еще и установили осветительные столбы и новые остановки, прямо фантастика!» — жители Аксукента не находят слов, настолько все происходящее неожиданно.

К слову, об автобусных остановках. Всего по Карабулакскому шоссе и улице Суранши батыра установлено 16 типовых остановок. Не забыли и о прилегающей к тротуару территории.

«В проекте была предусмотрена и прилегающая территория. Сейчас мы подготовили 20 тысяч кв. метров земли, разделяющей тротуар от дороги к посадке газона. Что касается деревьев, то на сегодняшний день уже высажено более 1000 молодых тополей. Также планируем посадить сто карагачей и столько же елей», — говорит Мухаммед Абдувалиев.

Согласно ПСД, объект, общей стоимостью более 400 млн. тенге, строительная компания должна была сдать в эксплуатацию лишь к середине 2018 года. Однако, благодаря слаженным действиям подрядчиков сегодня удалось выполнить 90% от запланированного объема. Это значит, что срок сдачи объекта значительно сократился. Строители намерены завершить все работы в декабре месяце.

Бахром Абдуллаев