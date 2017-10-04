Родственники роженицы, к которой накануне не долетели медики из Алматы, дежурят у реанимации областной клинической больницы в Шымкенте. По словам мамы пациентки Мереке Козкеновой, её дочь в сентябре родила шестого ребёнка, сообщает informБЮРО.
Девочка появилась на свет здоровой, но очень крупной – 4900 гр. Женщину с ребёнком выписали домой. А через пару дней у матери поднялась температура.
«Моей дочке 30 лет. Это её шестой ребёнок. Всю беременность она чувствовала себя нормально, только ноги отекали. После выписки из роддома стало плохо, вновь положили. Вчера тут в больнице прооперировали, мы сидим, переживаем, надеемся на врачей. Лишь бы всё хорошо было», – говорит мама пациентки Сандыгуль Маметалиева.
Пациентку, к которой специально вызвали профессоров из Алматы, привезли из Туркестана в тяжёлом состоянии. По информации заведующего реанимацией, у неё гепатит, цирроз и сепсис. Она находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
3 октября близ Алматы произошла авиакатастрофа с самолётом Ан-28 санавиации РК. Погибли 5 человек, в том числе два врача-профессора, которые летели на консультацию роженице в Шымкент.
Все новости о крушении самолёта Ан-28 можно прочитать здесь.
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3 Комментариев Включено "Мать роженицы из Шымкента, к которой летела санавиация: Дочь родила шестого ребёнка"
Во время беременности каждый месяц сдают анализы там что не знали? От куда гепатит? Цирроз?
Сколько смертей, из за тупой беременности этой женщины, если диагноз был, зачем беременеть??? Поняла бы еслибы в первый раз беременеет! Что за тупость!
Ех как жаль, если узнает мамаша,