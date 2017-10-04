Мать роженицы из Шымкента, к которой летела санавиация: Дочь родила шестого ребёнка

Родственники роженицы, к которой накануне не долетели медики из Алматы, дежурят у реанимации областной клинической больницы в Шымкенте. По словам мамы пациентки Мереке Козкеновой, её дочь в сентябре родила шестого ребёнка, сообщает informБЮРО.

Девочка появилась на свет здоровой, но очень крупной – 4900 гр. Женщину с ребёнком выписали домой. А через пару дней у матери поднялась температура.

«Моей дочке 30 лет. Это её шестой ребёнок. Всю беременность она чувствовала себя нормально, только ноги отекали. После выписки из роддома стало плохо, вновь положили. Вчера тут в больнице прооперировали, мы сидим, переживаем, надеемся на врачей. Лишь бы всё хорошо было», – говорит мама пациентки Сандыгуль Маметалиева.

Пациентку, к которой специально вызвали профессоров из Алматы, привезли из Туркестана в тяжёлом состоянии. По информации заведующего реанимацией, у неё гепатит, цирроз и сепсис. Она находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

3 октября близ Алматы произошла авиакатастрофа с самолётом Ан-28 санавиации РК. Погибли 5 человек, в том числе два врача-профессора, которые летели на консультацию роженице в Шымкент.

Все новости о крушении самолёта Ан-28 можно прочитать здесь.