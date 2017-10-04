Роженица, не дождавшаяся помощи погибших врачей, находится в крайне тяжелом состоянии. В Шымкент 33-летнюю женщину транспортировали из Туркестана с диагнозом «сепсис». Специалисты областной больницы вызвали санавиацию, но произошла авиакатастрофа. Врачи, летевшие на помощь, погибли.

О состоянии женщины и трагедии с гибелью высокопрофессиональных специалистов рассказал Вячеслав Эдуардович Цай, заведующий отделением реанимации Областной клинической больницы.

«Женщина к нам поступила 2 октября, она была переведена из Туркестана. Поступила она уже в крайне тяжелом состоянии. Состояние было вызвано сильнейшей воспалительной реакцией организма — в медицине именуемом «сепсис». В данный момент она в крайней тяжелом состоянии…»

Реаниматолог рассказал и о диагнозе женщины.

«Это не последствия родов, а воспалительная реакция организма. Увы, мы не наблюдали течение ее беременности, не присутствовали на родах, поэтому я не могу сейчас назвать причину ее состояния. Мы работаем с тем, что у нас есть».

Вызов специалистов из республиканских центров в тяжелый случаях — обычная практика, отметил главный больничный реаниматолог.

«Когда к нам поступают такие больные, мы всегда вызываем санавиацию. Нам нужна помощь в таких случаях и это считается нормальной практикой, это совершенно штатная ситуация. Так поставлена работа — это алгоритм. Также и нас вызывают в районы, где уровень медицины ниже. Мы — область, в экстренных, тяжелых случаях вызываем республику. И в этом нет ничего удивительно. Было бы хуже, если бы мы, нуждаясь в помощи, стеснялись или не имели возможности ее попросить».

Заявку врачи не отменили, сейчас этот вопрос решается на республиканском уровне.

Вячеслав Эдуардович с погибшими докторами был знаком лично. Говорит, что чувство вины не отпускает…

«Эти специалисты к нам часто приезжают, помогают нам в работе, даже в какой-то степени — это уже даже личный контакт. Они не отказывают… Я очень сожалею! Это так страшно! Для меня лично неприятный момент еще в том, что врачей из Алматы вызвали мы, чувство вины не покидает. В любом случае, ощущаешь свою причастность к трагическим событиям и это не отпускает… Это люди, которые никогда не отказывали, в любое время, в любую погоду мчались на помощь. А на связи по телефону 24 часа, консультацию можно было получить всегда. Соболезную родным и близким, всей нашей медицине в целом. Это огромная потеря…»

Напомним, самолет АН-28 следовавший по маршруту «Алматы-Шымкент» пропал с радаров 3 октября в 18:47 через 12 минут после вылета. Сразу же начались поиски, у спасателей была надежда, обнаружить экипаж и врачей живыми.

Но все погибли. Самолет был обнаружен горящим на территории крестьянского хозяйства в Илийском районе Алматинской области. При падении воздушное судно врезалось в опору линии электропередач и загорелось.

Всего на борту воздушного судна находились пять человек. Командир воздушного судна — гражданин Кыргызстана Геннадий Цой, второй пилот — гражданин Казахстана Евгений Кутафин, авиатехник Бейшебек Акматбаев.

Погибли и пассажиры самолета: профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович.