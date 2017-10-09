Так по результатам, больше всего поддерживают переход на латиницу в Мангистауской — 87% и Актюбинской областях — 67%, сообщает tengrinews.

Меньше всего поддерживают латинизацию в Южно-Казахстанской области всего 6% за переход, в Акмолинской – 21, а в Карагандинской всего 2 процента поддержали идею.

Проблема создания нового алфавита возникла при передаче специфических казахских звуков. Ученые предложили два варианта написания. Первый – использование для передачи особенностей двух латинских букв. К примеру: ә – ae, ө – oe, ү – ue, ғ – gh, ң – ng.

При таком варианте возникают нелепости с превращениями: тегинге «возьми бесплатно» → teginge. Если признать, что ng обозначает звук ң, то читать придется как тегiңе, а это уже другое слово – «к генам»

Второй вариант – введение диакритических символов над, под или внутри латинской буквы. Такие знаки применяются во многих алфавитах – немецком, турецком. Да и в букве русского алфавита й птичка тоже пример такого символа. Тогда казахская ң вместо ng будет выглядеть – ň. В результате тегинге останется teginge, а тегiңе – tegiňe.