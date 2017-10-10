Предметами религиозного назначения торговали на вокзале Туркестана

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими на железнодорожном вокзале станции Туркестан выявлены факты незаконной продажи предметов религиозного назначения (книги и декоративные сувениры).

Решением специализированного межрайонного административного суда г. Туркестан владельцы двух торговых точек привлечены к административной ответственности по ст. 490 п.3 ч.1 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях).

Им наложено взыскание в виде административного штрафа в сумме 35 МРП (79 тысяч 415 тенге) – каждому.

Транспортная полиция напоминает, что согласно Закону РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», распространение религиозной литературы, материалов и предметов религиозного значения допускается только в культовых зданиях, духовных организациях образования и стационарных помещениях, специально определенных местными исполнительными органами.