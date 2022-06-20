Шымкентцы с размахом отметили День города

Самый молодой мегаполис отпраздновал свой день рождения 19 июня.

Концертная программа была расписана на неделю вперед — фестивали, ярмарки, конкурсы, батлы проходили в разных локациях города. Каждый житель смог выбрать мероприятие по душе, передает OTYRAR.

Кульминацией празднования стал гала-концерт «Шырақтай бер Шымқала». В нем приняли участие популярные артисты Казахстана — Маржан Арапбаева, Кайрат Нуртас, Nazima, Алтынай Жорабаева, Жубаныш Жексенулы, квартет Жигиттер и оскандалившийся рэп-исполнитель Shiza, который перед выходом на сцену извинился перед зрителями за непристойное поведение на прошедшем концерте у ИК.

Ведущими мероприятия стали не менее популярные личности — Ляйля Султанкызы, Айгерим Калаубаева, Нурсултан Курман и Газиз Шекербеков.

На площади Аль-Фараби звезды казахстанской эстрады собрали почти 10 тысяч зрителей — жителей и гостей мегаполиса.

Хедлайнеры вечера поздравили горожан с этим знаменательным днем и пожелали Шымкенту дальнейшего развития.

«Я поздравляю вас, дорогие Шымкентцы. Желаю вам всего хорошего и главное здоровья», — поздравил горожан Кайрат Нуртас.

4-х часовой концерт закончился фееричным салютом в честь дня рождения Шымкента.