Особенные дети выступили со звездами на сцене Туркестанского конгресс-холла

Сегодня в День защиты детей впервые в священном Туркестане прошел благотворительный инклюзивный фестиваль детского творчества «Жулдызай».

На гала-концерте приняли участие талантливые дети с особыми потребностями. Это 162 ребенка из разных регионов нашей страны. Вместе с юными дарованиями на сцене конгресс-холла выступили звезды казахстанской эстрады — Мадина Садвакасова, Тамара Асар, C.C.Tay, Азат Абильдаев, Алинур Хамзин, Рухия Байдукенова, Қарақат Башанова, FM тобы, Hassak, Qali, Бастау тобы, Beibarys и Rise&Abudi.

Стоит отметить, данный фестиваль проводится уже 17 лет подряд. Цель концерта – через творчество особенных детей доказать то, что искусство не имеет границ и показать «Особый мир талантов».

По условиям фестиваля, в нем могут принять участие дети с ограниченными возможностями и инвалидностью в возрасте от 10 до 18 лет. Заявки по 4 номинациям- вокал, хореография, инструментальное исполнение и жестовое пение принимались с 10 марта по 10 апреля текущего года.