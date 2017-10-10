Ребенок, которого до полусметри избила мать, вновь оказался на больничной койке

После долгого лечения семилетний Асыл Батталгазы из Шымкента, которого до полусмерти избила собственная мать, впервые пошел в школу. Но не просидел и одного урока. У него резко ухудшилось здоровье, прямо из учебного заведения Асыла вновь увезли в больницу.

Ребенку оказывается помощь, привлечены опытные врачи. Но изувеченный матерью ребенок останется инвалидом.

Напомним, в тяжелом состоянии в районную больницу Ордабасинского района ребенок поступил 2 мая. Врачи диагностировали у ребёнка тяжёлую черепно-мозговую травму, ожоги лица и шеи. 20 дней медики боролись за жизнь ребенка, после чего было принято решение перевести его в областную больницу Шымкента. У мальчика был диагностирован отек мозга и его прооперировали. Специалисты не исключили, что ребенок останется инвалидом.

После больницы, где Асыл провел несколько месяцев, определили в детский дом. Первые дни он вел себя спокойно и дружелюбно. А потом начал избивать воспитанников младше себя.

Гульнара Исаева, психолог детского дома № 3: «Мы заметили, что в отношении детей из младшей группы он проявлял агрессию. Ведь он перенес серьезный стресс. А там где стресс, будет присутствовать и агрессия. Когда мы занимались с Асылом, мы выяснили, что у него маленький словарный запас. Он даже не мог нам сказать точно, сколько ему лет. К тому же он плохо держал в руках ручку и карандаши…»

Несмотря на выявленные педагогами отставания в развитии, Асыла решили отдать в школу. 3 октября он впервые пошел в первый класс. И в тот же день оказался на больничной койке. Его состояние резко ухудшилось.

В данный момент он находится на лечении в областной детской клинической больнице. Что касается матери Асыла, то сейчас в отношении нее идут судебные разбирательства. Органы опеки добиваются, чтобы женщину лишили родительских прав и на второго ребенка, годовалую дочь.

Салтанат Каракозова, руководитель управления государственного языка и информации ДВД ЮКО: «Это Статья 106 «Нанесение тяжких телесных повреждений», Статья «Истязание» и Статья 140 «Ненадлежащее воспитание ребенка». Дело направлено в специализированный суд. И суд вскоре вынесет свое решение.

Вина матери доказана полностью».

Несмотря на это суд может смягчить наказание. Такое мнение выдвигают адвокаты, ссылаясь на очередную беременность женщины.

Дауренбек Момбаев, адвокат: «Обычно по таким категориям преступления суды выносят, зачастую, условное осуждение в отношении матери. Почему? Потому, что здесь играет тот фактор, что родной родитель совершает данное преступление. Ну и те факторы, что она беременна и имеет малолетнего ребенка, насколько я знаю, что ребенку всего год, поэтому это будет являться обстоятельством, смягчающим ответственность. И суды на встречу идут в этой части обычно…»

С начала года в Южно-Казахстанской области зарегистрировано около 230 преступлений, жертвами которых стали несовершеннолетние. По данным правоохранительных органов, более 30 случаев относятся к особо тяжкой категории.

Данил Шемратов