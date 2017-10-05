Шымкентский пробег «13 регион — Вместе мы можем все!» стартует 15 октября. Яркое спортивное событие обещает стать самым массовым в спортивной истории Шымкента.

Организаторы обещают ценные призы победителям и призерам, лотерею от спонсоров для всех участников, памятные медали и фирменные футболки, воду и перекус для участников, профессиональное видео и фотосъемку.

Пробег включает три дистанции на выбор: 5, 10 или 21 километр. Старт 15 октября в 08:00 на проспекте Кунаева, 83, по этому адресу расположен фитнес-центр. Все желающие принят участие в забеге могут зарегистрироваться на сайте kasiet.kz. Справки можно получить по телефону: 339-333.

Торжественная церемония награждения состоится на площади Наурыз. Всех гостей спортивного праздника ждет развлекательная программа от фитнес-клубов города, спортивные состязания и конкурсы с призами, детская площадка и многое другое.

Мероприятие проходит при поддержке акимата Шымкента.