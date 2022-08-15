Снова ажиотаж: люди ночуют у спецЦОНа Шымкента

АвтоЦОН Шымкента работает в авральном режиме. По словам горожан, сдать практический экзамен на вождение словно полоса препятствий.

Люди вынуждены простаивать в очередях неделями и ночевать прямо на территории спецЦОНа — запись на экзамен ведут охранники, об онлайн бронировании нет и речи, говорят горожане. Видеоролики с толпами очередей заполонили социальные сети и мессенджеры, передает OTYRAR.

«Звонишь 1414, там говорят что не относятся к автоцону. Начинаю гуглить, там либо отключен, либо в егов идет звонок. Когда стояли в очереди были люди, которые говорили, что якобы забронировали, но их охранники и живая очередь не пустили. Потому что все в 12 часов ночи у охранника записываются в журнал. Люди там живут неделями, они отчаянны и никого не пропустят. Через несколько дней люди там звереют от безысходности», — рассказывает житель Шымкента.

В Госкорпорации Правительство для граждан наплыв горожан объяснили нехваткой машины для сдачи практического экзамена и частичный ремонт в здании спецЦОНа.

«Это связано с тем, что в СпецЦОНе производится частичный ремонт здания.

Поэтому, в этом ЦОНе принимают лишь на сдачу практического экзамена и производится выдача готовых документов. Опубликованное видео в социальной сети Instagram было снято в воскресенье, то есть вне рабочее время спецЦОНа. СпецЦОНы г. Шымкент работают только в будние дни. Учитывая большой наплыв граждан, рабочие графики СпецЦОНов были пересмотрены, и на данный момент работают с 8.00 до 18.00. Также выделена дополнительная машина на прием экзамена по категории С1″, — сообщили в пресс-службе Госкорпорации Правительство для граждан.

Ситуацию усугубляет и то, что в спецЦОН №1 обращаются не только жители южного мегаполиса, но и всей Туркестанской области, а это, на минуточку, порядка 3 млн человек в общей сложности. Тогда как средняя пропускная способность одного спецЦОНа около 200 клиентов в день.

К слову, вопрос нехватки автоЦОНов в регионе поднимался неоднократно, но пока безрезультатно.