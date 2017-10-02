В Шымкенте открылась Клиника флебологии и лазерной медицины доктора Мауриньша

В Шымкенте состоялось официальное открытие клиники флебологии и лазерной медицины доктора Мауриньша. За несколько месяцев своего существования здесь провели более 100 безболезненных лазерных операций, вылечивших людей с заболеваниями вен.

На официальное открытие клиники флебологии и лазерной медицины доктора Мауриньша в Шымкент приехали гости со всего Казахстана и из дальнего зарубежья. Приглашенные специалисты понимают важность существования в городе клиники, которая специализируется на лечении заболеваний вен.

«Технологии здесь отлично обустроены и это говорит о международных стандартах, то есть, здесь практикуют хирургию одного дня, нет необходимости госпитализации на несколько дней, пациенту проводят операцию и в тот же день отпускают домой — это же прорыв», — говорит Нурсултан Коспанов, руководитель департамента нейрохирургии MEDITERRA, гость из г. Алматы.

На сегодня Шымкентская клиника единственная в Казахстане оснащенная лазером последнего поколения «Leonardo Dual». Такая современная техника и новые методики проведения лазерных процедур и операций дают возможность быстро и безболезненно добиться наилучших результатов.

«Пациентам на нынешний день больше не нужно лежать в больнице из-за операции по варикозному расширению вен. Они могу прийти к нам, сделать операцию и провести в клинике полтора-два часа. Не нужно больше и анестезии. Если сейчас, у вас в больницах, после таких операций неделю лежат в кровати, то мы можем существенно сэкономить время», — рассказывает о достижениях клиники Улдис Мауриньш, доктор медицинских наук, учредитель «Центра Вен Д-ра Мауриньша».

Тесное сотрудничество с рижскими коллегами и регулярные стажировки в ведущих европейских клиниках позволяют нашим хирургам проводить самые сложные операции на венах. Предлагаемым услугам соответствуют и приемлемые цены.

«Чуть больше 10 лет прошло, как лазерной хирургией вен занимаются в Австралии, Америке, Европе и вот после стольких лет мы начали развивать это в ЮКО. На сегодняшний день мы провели больше 100 операций и приходят к нам пациенты невысокого уровня достатка, к слову, самый старший наш пациент, ей было 88 лет», — рассказывает Талгат Сартаев, главврач, сосудистый хирург «Клиники флебологии и лазерной медицины доктора Мауриньша».

Шымкент, для открытия клиники, соответствующей мировым требованиям, выбрали не случайно. В силу климатических условий в нашей области проживает большое количество людей, нуждающихся в медицинской помощи. К тому же, сюда удобно будет приезжать и гостям из ближнего зарубежья. Также здесь проводят проктологические лазерные операции. В планах клиники флебологии и лазерной медицины доктора Мауриньша работа по направлениям гинекологии, дерматологии и эстетической хирургии.

Адрес клиники: ул. Уалиханова, 200/12, остановка Котельная.

Телефон для записи на прием (7252) 60-68-57.

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