В Шымкенте открыли школу бокса, соответствующую международным требованиям

Сегодня в Шымкенте аким ЮКО Жансеит Туймебаев принял участие в церемонии открытия первой школы бокса для детей и подростков, соответствующую международным требованиям. Теперь в спортивной школе № 5 появилась возможность проводить международные спортивные соревнованиях. Ранее такую возможность имели два города – Астана и Алматы.

Выступая на церемонии открытия, глава региона отметил, что данная спортивная школа бокса является основной спортивной базой для тщательной подготовки молодых боксеров области.

«Спорт и физическая культура всегда имели большое значение для государства. Глава государства неоднократно подчеркивает, что только здоровый телом и духом народ может стать конкурентоспособным в мировом сообществе. Также, Президент поручил увеличить количество казахстанцев систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2020 году до 30 %. Нам необходимо формировать спортивный стиль жизни молодежи, а также развивать доступные молодым людям массовые виды спорта и популяризировать среди них занятия физической культурой», — сказал Жансеит Туймебаев.

Отметим, спортивная школа получила двухэтажное административное здание и новый спортивный зал на 220 мест. Этот объект специалисты уже назвали уникальным. Теперь на базе школы можно проводить сборы, даже международные — для этого созданы все условия.

В новом здании созданы все условия для полноценных тренировок. Современные учебные кабинеты, комнаты для тренировок, комфортная гостиница, баня и главное – профессиональный зал с рингом. Зал рассчитан на 220 зрителей. Кроме того, юные спортсмены смогут получать здесь мастер-классы от знаменитых казахстанских боксеров. Сейчас в этой спортшколе тренируются около 700 ребят.