В Шымкенте подготовить дома к отопительному сезону жителям поможет сервисная служба.

Новое предприятие по ремонту и обслуживанию внутридомовых тепловых систем и горячего водоснабжения создано при ГКП «Куатжылуарталык».

В рамках договора между сервисной компанией и потребителями в меж отопительный период проводится: — опрессовка и промывка системы отопления жилого дома, — ремонт и ревизия элеваторного узла, — установка расчетного сопла на элеваторном узле, — чистка грязевиков, — ремонт задвижек и вентилей, при необходимости замена вентилей, — замена прокладок сальников, — изготовление и установка гильз для термометров и штуцеров для манометров.

Сюда же входит подготовка дома в отопительный сезон и услуги аварийно–диспетчерской службы , которая в случае ЧП устраняет аварию бесплатно. При этом оплата производится на основании акта выполненных работ. Стоимость услуг — 6 тенге 10 тиын за 1 м2 отапливаемой площади. Оплата производится ежемесячно по квитанции в течение года.

Кроме того специалисты сервисной компании за отдельную плату могут заменить негреющие (забитые) стояки.

Контактные номера: 8 701-911-4-111 (whatsapp)

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