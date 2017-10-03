В Шымкенте вынесен приговор ОПГ

В Аль-Фарабийском суде Шымкенте вынесен приговор преступной группе из семи человек, которые укрыли от налогов 36 млрд. тенге. Этот судебный процесс длился полгода. Было проведено более 30 заседаний.

В зале собрались адвокаты, родственники и близкие подсудимых. Сами подсудимые старательно прятали лица, стараясь не попасть в объективы телекамер.

Судья Еркин Оспанов зачитал приговор: «Признать виновными по Статье 262 «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них», Статье 245 «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций», Статье 238 «Преднамеренное банкротство»…»

На скамье подсудимых семеро мужчин. Как установило судебное следствие, с 2011 года они организовали преступную группу, занимавшуюся уклонением от налогов и другими незаконными финансовыми операциями. В результате их деятельности государство недополучило укрытых налогов на сумму порядка 36 миллиарда тенге.

Члены преступной группы получили от 6 до 10 лет лишения свободы.

Первоначально им предъявлялись также обвинения в лжепредпринимательстве — создании 16 фиктивных фирм. Однако впоследствии, в связи с исключением статьи о лжепредпринимательстве из Уголовного кодекса, это обвинение было снято. Приговор пока не вступил в законную силу.

Данил Шемратов