В ЮКО назначен новый первый зам прокурора

Приказом Генерального Прокурора РК от 05.10.2017 года, Бердибеков Ержан Сакенович назначен первым заместителем прокурора Южно-Казахстанской области. Ержан Сакенович — уроженец ЮКО, новому первому заму областного прокурора 44 года.

Ержан Бердибеков родился 16 октября 1975 года в селе Комсомольск Шардаринского района Южно-Казахстанской области. В 1996 году окончил юридический факультет Казахского Государственного национального университета имени Аль-Фараби.

В сентябре 1996 года начал карьеру стажера, затем помощником прокурора города Актау Мангистауской области.

С июня по ноябрь 1998 года прокурор отдела по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Мангистауской области.

С ноября 1998 по июнь 2000 года директор департамента судебных исполнителей и приставов по Мангистауской области, затем заместитель начальника департамента комитета по исполнению судебным постановлений по Мангистауской области.

С июня 2000 года по января 2004 года работал старшим помощником прокурора Мангистауской области, начальником отдела прокуратуры Мангистауской области.

С января 2004 года был назначен прокурором Каракиянского района Мангистауской области.

С января 2006 по февраль 2010 года начальник управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Мангистауской области, затем назначен заместителем прокурора Мангистауской области.

С февраля 2010 по июль 2011 года работал старшим помощником Генерального Прокурора Республики Казахстан.

В июле 2011 года назначен прокурором района Сарыарка города Астаны.

Последняя занимаемая должность — заместитель прокурора Мангистауской области.