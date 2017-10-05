Вооруженное бандформирование пыталось захватить аэропорт и склады — учения «Каратау-2017»

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Учения
фото предоставлено министерством обороны РК

Незаконное бандформирование, состоящее из 150 вооруженных людей, вторгшись на территорию нашей страны, пыталось захватить аэропорт, склады с боеприпасами, бандиты готовили террористический акт. Этот очень реалистичный сценарий был представлен на оперативных стратегических учениях «Каратау-2017».

Тактической группе регионального командования «Юг» предстояло проведение специальной войсковой операции по блокированию и уничтожению бандформирования. Группу поддержала авиация и артиллерия.

учения "Каратау-2017"

На начальном этапе учения «Каратау-2017» в высшую степень боевой готовности были приведены все соединения и части Вооруженных Сил Республики Казахстан. Масштабные тактические учения прошли в Жамбылской области.

Войска совершили марш-бросок в несколько сотен километров из пунктов постоянной дислокации в условные кризисные районы. Войска регионального командования «Юг», которые стали основными игроками на поле боя, перемещались комбинированным способом, используя дороги и сеть железнодорожных сообщений.

За проведением активной фазы учения наблюдали представители генералитета казахстанской армии во главе с министром обороны генерал-полковником Сакеном Жасузаковым. Как считает командование, учения прошли успешно, армейцы с поставленной задачей справились с минимальными потерями.

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