Выживших в ДТП под Владимиром могут выдворить из России

Выжившим при ДТП грозит штраф до пяти тысяч рублей за нелегальную миграцию. Иностранцев, выживших при столкновении пассажирского поезда и автобуса во Владимирской области, могут выдворить из России, сообщает sputniknews.kz со ссылкой на региональной управление МВД РФ.

«Сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Петушинскому району составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации)», — сообщили в региональном управлении.

В случае доказательства вины 17 нелегалам грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с выдворением за пределы России.

Автобус из Южно-Казахстанской области в ночь на 6 октября столкнулся с поездом во Владимирской области. Водитель выехал на красный свет на железнодорожный переезд и заглох. По последним данным, число погибших увеличилось до 17 человек.