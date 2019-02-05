Страшная новость всколыхнула страну вчера – в ночь на 4 февраля 2019 года в Астане во времянке, которую снимала семья с пятью детьми, случился пожар. В огне погибли пятеро девочек, младшей из которых было всего 11 месяцев. Всего за год в пожарах погибло более 30 детей, передает NUR.KZ.

Так, согласно данным Комитета по чрезвычайным ситуациям, количество пожаров по республике за 2018 год составило 9 595, в них погибло 322 человека, в том числе 34 ребенка. Цифры за 2018 год ниже, чем за 2017 – тогда погибло 44 ребенка, а пожаров было 10 269.

В новогоднюю ночь в пожаре в Павлодаре погибла 7-летняя девочка, она отравилась угарным газом и скончалась по пути в больницу в машине скорой помощи. Пожар случился в квартире на первом этаже в высотке по улице Ледовского.

В конце января случился пожар в двухэтажном жилом доме в Сатпаеве, на месте было обнаружено тело девочки 2015 года рождения. Произошедшее случилось под утро – около 05.20 утра.

В Кызылорде погибли трое детей в результате пожара из-за отравления угарным газом. Трагедия произошла в одном из жилых домов на дачном участке «Наурыз». Дети в возрасте 5, 7, 8 лет были эвакуированы из дома, но из-за отравления их не удалось спасти.

12 декабря в Восточно-Казахстанской области во время пожара в частном доме погибли двое детей. Тела детей вынесли из дома местные жители до приезда спецслужб. Отмечается, что дети находились в доме одни без присмотра взрослых, а старшая девочка любила играть с углями, выпавшими из печки.

В ноябре прошлого года в Северном Казахстане в пожаре погибла 5-летняя девочка и ее отец. Возгорание случилось в однокомнатной квартире на третьем этаже. Как оказалось, днем мужчина уснул, и в это время загорелся электрический обогреватель.

Дочку он должен был отвести в детский сад, но не сделал этого. Ребенка спасатели обнаружили в ванной комнате, в душевой кабине.

За месяц до этого случая в том же Северном Казахстане в селе Шалкар сгорел жилой дом, в котором находились дети. В результате погиб ребенок 4 лет, еще троих смогли спасти. Причиной пожара называют перегрев камышитовой стены от печки.

Крупный пожар произошел в Сарыагашском районе Туркестанской области – загорелись 4 дома, а в автомобиле под навесом одного из домов нашли тело трехлетнего ребенка.

12 июня 2018 года в Павлодаре случилось возгорание в летней кухне частного дома, затем пламя охватило находящуюся рядом баню. Были найдены тела двоих детей – 4 и 7 лет, и их матери.

В Атырау трехлетний ребенок погиб от отравления угарным газом при пожаре. Ребенка госпитализировали в реанимацию, но помощь медиков, к сожалению, его не спасла.

В Астане в прошлом году были найдены тела женщины и ребенка на сгоревшей СТО. Их обнаружили под завалами после ликвидации огня.

6-летний ребенок в Павлодарской области погиб в результате пожара в квартире. Он отравился угарным газом, его доставили в больницу, но мальчик скончался. Где находились в момент пожара его родители, не уточняется.

Двое детей в возрасте 5 и 9 лет погибли при пожаре в Актюбинской области. Происшествие случилось в городе Хромтау. Детей оставили без присмотра взрослых в квартире. Один из погибших детей был инвалидом.

Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Шымкенте 25 октября 2017 года. Загорелась квартира на третьем этаже, по предварительной версии, взорвался газовый котел. Врачи боролись за жизнь пятилетнего мальчика, но спасти его так и не удалось.

В ноябре 2017 года в Павлодарской области в пожаре погибли двое детей. Они скончались от отравления угарным газом.

В Кокшетау в сентябре 2017 года младенец заживо сгорел при пожаре. Кроме того, погиб 8-летний ребенок и их бабушка. Пожар произошел поздно вечером в частном секторе.

Также в 2017 году в Астане двое детей погибли при пожаре в элитном ЖК «Highvill». В результате пожара от отравления угарным газом погибли 4 человека, из них двое детей.