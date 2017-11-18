45 квартир в аренду с последующим выкупом предлагают в Шымкенте. Срок подачи документов — всего один день — 20 ноября. Все квартиры расположены в новостройках Каратауского района.

20 ноября 2017 года (с 9-00 час. до 19-00 час.) будет произведен дополнительный набор желающих граждан, очередников местного исполнительного органа, на 45 штук однокомнатных квартир по линии АО «Байтерек девелопмент».

Реализуемые квартиры находятся по адресу: г. Шымкент, Каратауский район, 192 квартал, дома №№ 359/8, 359/9, 359/10, 359/13, 359/14, 359/16.

Механизм реализации в аренду с выкупом, на срок до 18 лет, гарантийный взнос в размере от 173 891 – 304 310 тенге.

Площадь предлагаемых квартир 40-41,5 кв. м, максимальная ожидаемая сумма арендного платежа в месяц 43472,78 тенге.

В программе могут участвовать очередники МИО, относящиеся к следующим категориям:

— многодетные семьи;

— неполные семьи;

— семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

— дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

— оралманы;

— инвалиды 1 и 2 группы.

-государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных госорганов, работники бюджетных организаций.

Претенденты, соответствующие требованиям Программы подают заявления на определенный тип квартиры, со следующими документами:

документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;

адресная справка о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства;

3) свидетельство о заключении брака (расторжении брака), о смерти супруга/супруги, о рождении детей, заявление о том, что заявитель в браке не состоит;

4) справка о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан;

5) справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках (пр наличии доли, жилых домов саманного и каркасно-камышитового типа, комнаты в общежитиях), а также документов, подтверждающие возникновение права собственности в данных случаях;

6) решения суда о признании других лиц заявителя членами семьи;

7) справки о заработной плате;

8) сведения о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности на момент подачи заявления на участие в Программе;

9) заявления о готовности выкупить жилье за счет собственных и (или) заемных средств;

10) документов, подтверждающие отношение заявителя к категории гос.служащих, социально- уязвимым слоям населения и другим категориям определенной статьей 67 Закона «О жилищных отношениях».

Отбор участников программы будет производиться в соответствии с количеством реализуемых квартир по дате постановки в очередь.

Если заявитель не подтвердит соответствующий доход, то производится отбор из последующих заявителей предварительных списков.

Участники, получившие арендное жилье с выкупом по программе, будут исключены из учета нуждающихся в жилье.

Прием документов в здании Фронт офиса акимата города Шымкента, расположенного по адресу: г. Шымкент, ул. Рыскулова, 8а.