9 городов войдут в агломерацию Шымкента

В Южно-Казахстанской области приоритет будет отдан развитию агломерации Шымкента, общая площадь которой составит 1573,5 тысяч гектаров. Основная задача заключается в решении социальных, экономических, инфраструктурных вопросов населенных пунктов.

Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщил заместитель руководителя областного управления архитектуры и градостроительства Бактыбай Дуйсебеков.

По его словам, агломерация – это концентрированное скопление населенных пунктов на относительно небольшой территории, которые тесно связаны между собой экономическими, социальными и культурными связями.

«В агломерацию Шымкента войдут 9 городов и территория районов. Согласно прогнозу, население агломерации к 2020 году увеличится на 10,3 %. Ожидается, что к 2030 году численность населения агломерации по сравнению с базовым периодом увеличится на 29,7 %», — сказал Бахтыбай Еликович.

Вместе с этим, к концу 2020 года количество дошкольных организаций планируется увеличить до 35 %, а общеобразовательные школы на 17 %. Также, к 2020 году количество организаций, оказывающих стационарную помощь, увеличится на 11 процентов. Наряду с этим, в соответствии с программой «Нурлы жер», увеличится объем строительства арендного жилья.

В соответствии с разработанным проектом, для удержания миграционного потока населения будут развиваться так называемые крупные населенные пункты «контрмагниты». В качестве потенциальных контрмагнитов в южном направлении выбран город Сарыагаш, в западном – город Арысь, в восточном направлении – село Турар Рыскулова.

Кроме того, в целях развития центров внутренней миграции населения в качестве населенных пунктов-партнеров определены город Ленгер, населенные пункты Аксу, Казыгурт, Бадам, Темирлан, Торткуль, Шаян.

Стоит отметить, проектом предусмотрены меры по обеспечению благоприятных условий жизни на территории агломерации, направленные на комплексное развитие инженерной, транспортной, социальной, рекреационной инфраструктур.

Пресс-служба акима ЮКО