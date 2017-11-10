Анализ Яндекс показал, что казахстанские школьники делают домашние задания в интернете

Яндекс подвёл итоги поисковых запросов за октябрь 2017 года. В топ-10 школьная программа, клип «Зың-зың» и высказывание Алмазбека Атамбаева о Казахстане, передает informburo.kz

Яндекс изучил, какие темы чаще всего запрашивали казахстанцы в поисковой системе в Казахстане в октябре. Самыми популярными стали запросы по школьной программе – краткие содержания произведений, определения терминов, стихи и прочее.

Также в топ прошлого месяца попали запросы о новом фильме Кайрата Нуртаса «Когда ангелы спят» и песне «Зың-зың».

Список поисковых обращений, которые больше всего выросли в поиске Яндекса в октябре:

Школьная программа (примеры запросов: (гамлет краткое содержание), (пастернак стихи), (количество стадий фотосинтеза);

Осень (примеры запросов: (сценарий осенний бал), (платье на осенний бал), (песни про осень);

Дмитрий Марьянов (в связи со смертью актера);

Zhonti feat. NN-Beka – «Зың-зың»;

Zhonti feat. NN-Beka – «Зың-зың»; Премьера фильма «Когда ангелы спят»;

Хэллоуин (примеры запросов: (макияж на хэллоуин), (дата хэллоуин), (костюм на хэллоуин);

Голосовой помощник Алиса;

Высказывание Алмазбека Атамбаева о Казахстане;

Президентские выборы в Кыргызстане;

Покров Пресвятой Богородицы (искали приметы, открытки, поздравления).

(орфография поисковых запросов сохранена)

Среди новинок кино казахстанцы чаще всего запрашивали премьеры фильмов «Когда ангелы спят», «Крым» и «Сделано в Америке».