Яндекс подвёл итоги поисковых запросов за октябрь 2017 года. В топ-10 школьная программа, клип «Зың-зың» и высказывание Алмазбека Атамбаева о Казахстане, передает informburo.kz
Яндекс изучил, какие темы чаще всего запрашивали казахстанцы в поисковой системе в Казахстане в октябре. Самыми популярными стали запросы по школьной программе – краткие содержания произведений, определения терминов, стихи и прочее.
Также в топ прошлого месяца попали запросы о новом фильме Кайрата Нуртаса «Когда ангелы спят» и песне «Зың-зың».
Список поисковых обращений, которые больше всего выросли в поиске Яндекса в октябре:
- Школьная программа (примеры запросов: (гамлет краткое содержание), (пастернак стихи), (количество стадий фотосинтеза);
- Осень (примеры запросов: (сценарий осенний бал), (платье на осенний бал), (песни про осень);
- Дмитрий Марьянов (в связи со смертью актера);
Zhonti feat. NN-Beka – «Зың-зың»;
- Премьера фильма «Когда ангелы спят»;
- Хэллоуин (примеры запросов: (макияж на хэллоуин), (дата хэллоуин), (костюм на хэллоуин);
- Голосовой помощник Алиса;
- Высказывание Алмазбека Атамбаева о Казахстане;
- Президентские выборы в Кыргызстане;
- Покров Пресвятой Богородицы (искали приметы, открытки, поздравления).
(орфография поисковых запросов сохранена)
Среди новинок кино казахстанцы чаще всего запрашивали премьеры фильмов «Когда ангелы спят», «Крым» и «Сделано в Америке».
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1 Комментарий Включено "Анализ Яндекс показал, что казахстанские школьники делают домашние задания в интернете"
Ну надо же! А мы только сейчас догадались, что ответы на школьные задания находятся в интернете! Вывод прост — мамке и папке некогда. Что делаем? Залазим в телефончик и всё олл райт. Что будет далее? Знаете, даже трудно представить ситуацию, когда наши преподаватели будут искать ответы на свои же вопросы в интернете.