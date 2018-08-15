Аналитики Яндекса выяснили, какие вопросы про путешествия и отпуска задавали в Поиске жители Казахстана в июне и июле 2018 года. Учитывали запросы с вопросительными словами (что, куда, сколько и т. д.) и словами «отпуск», «отдых», «поездка», «море», «путешествие».

Топ-5 вопросов казахстанцев про летний отдых:

Куда поехать отдыхать

Сколько градусов вода в Каспийском море в Актау

Что взять с собой на море

Где лучше отдыхать в Турции

Иссык-Кульское озеро в Киргизии, когда лучше отдыхать

По данным поиска Яндекса, июнь-июль 2018

Самый высокий интерес к путешествиям у казахстанцев наблюдался в июле: количество запросов со словом «отдых» в этом месяце было наибольшим. Меньше всего интересуются поездками в отпуск в октябре.

Некоторые ищут в интернете конкретные советы: [как отдыхать в сша почти бесплатно], [что необходимо знать перед поездкой в оаэ], [как правильно выбрать место для отдыха если в семье разногласие], [как получить сильный бронзовый загар на море] или даже [как красиво сфотографироваться в отпуске на море позы].

Топ-10 стран для летнего отдыха за границей у казахстанцев:

Турция

Россия

Египет

ОАЭ

Китай

Таиланд

Грузия

Киргизия

Германия

Греция

При поиске мест для отдыха не всегда указывают конкретную страну. Например, часто спрашивают о Крыме, Сочи и Чёрном море. Наряду с Китаем в целом интересуются островом Хайнань. Отдельно от Киргизии ищут озеро Иссык-Куль. Если учитывать только курорты Казахстана, то в топе окажутся Каспийское море, озера Алаколь и Балхаш.

Топ-5 мест для летнего отдыха в Казахстане:

Каспийское море

Озеро Алаколь

Озеро Балхаш

Аральское море

Капчагайское водохранилище

По данным поиска Яндекса, июнь-июль 2018