Компания «Яндекс» научит своего голосового помощника «Алису» разговаривать на иностранных языках. К 2019 году пользователям будет доступна версия на белорусском, украинском и казахском языках, сообщает «Мир 24».

В «Яндексе» рассказали, что перевод «Алисы» на другие языки связан со значительным объёмом аудитории поисковой системы.

«Компания намерена масштабировать своего голосового помощника на другие языки, однако в настоящее время акцент сделан на русском», – сообщил официальный представитель «Яндекса» Матвей Киреев.

Голосовой помощник «Алиса» в «Яндексе» появилась в октябре 2017 года. Сервис доступен в поисковом приложении. Помощница умеет зачитывать статьи из Википедии, сообщать текущую погоду и ситуацию на дорогах, ставить песни из «Яндекс.Музыки», а также играть в голосовые игры и поддерживать разговор.

В октябре 2017 года помощник «Алиса» оказалась в топ-10 самых запрашиваемых тем в «Яндексе».