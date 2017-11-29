Благотворительный форум в Шымкенте собрал 4 589 100 тенге с продажи билетов

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Благотворительное мероприятие в Шымкенте
фото Асета Ассанди

Благотворительный форум в Шымкенте собрал 4 589 100 тенге с продажи билетов. Все эти деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей из ЮКО. Еще 1 400 000 тенге перечислены на счета ребятишек, которые ждут операцию. Во время форума пять семей получили по полмиллиона на поддержку больных ребятишек.

Благотворительный форум «Қайырымдылық – қайырлы іс», организованный областной Ассамблеей народа Казахстана прошел в Шымкенте при поддержке депутатов областного маслихата, бизнесменов, активных жителей региона. Организаторы приурочили форум ко Дню первого Президента.

Главная цель мероприятия – сопричастность к судьбам тяжелобольных детей.

Открывая встречу, заместитель председателя областной Ассамблеи народа Казахстана Муратали Калмуратов подчеркнул важность проводимого форума, и отметил что на сегодняшний день координация благотворительности одно из главных направлений работы ассамблеи.

В рамках форума артисты областного театры сатиры и юмора представили зрителям музыкальную комедию «Ынтымақ әуендері». Бизнесмены региона активно приняли участие в сборе средств для лечения детей.

В завершении мероприятия председатель созданной комиссии, руководитель Совета общественного согласия при Ассамблеи народа Казахстана области О. Рахманбердиев сообщил что, в ходе реализации билетов и в ходе сбора средств было собрано 4 589 100 тенге, еще 1 400 000 тенге будут перечислены на банковские счета тяжелобольных детей.

Благотворительное мероприятие в Шымкенте
фото Асета Ассанди

По итогам форума родным пятерых тяжелобольных детей вручено по 500 тыс. тенге. Оставшиеся средства будут направлены на лечение ряда других южноказахстанских детей, стоящих на очереди в медцентрах Алматы и Астаны.

Стоит отметить, что в благотворительном мероприятии активное участие приняли ТОО «Шымкент құс», ТОО «Ордабасы құс», ТОО «Бал Текстиль», ТОО «Амангелді» и предприниматели Казыгуртского района.

Напомним, на 24 сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава Государства Нурсултан Абишевич Назарбаев возложил координацию благотворительных мероприятий на Ассамблею народа Казахстана.

В прошлом году в этом направлении со стороны областной Ассамблеи были скоординированы ряд благотворительных мероприятий, в результате которых оказана материальная поддержка 27 тыс. человек на общую сумму более 85 млн. тенге. 6 тяжелобольным детям была оказана помощь на лечение в медицинских учреждениях страны.

В текущем году в период с января по сентябрь месяцы проведено около 400 благотворительных мероприятий, в котором была оказана помощь на общую сумму более 30 млн. тенге.

Пресс-служба акима ЮКО

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