Благотворительный форум в Шымкенте собрал 4 589 100 тенге с продажи билетов. Все эти деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей из ЮКО. Еще 1 400 000 тенге перечислены на счета ребятишек, которые ждут операцию. Во время форума пять семей получили по полмиллиона на поддержку больных ребятишек.

Благотворительный форум «Қайырымдылық – қайырлы іс», организованный областной Ассамблеей народа Казахстана прошел в Шымкенте при поддержке депутатов областного маслихата, бизнесменов, активных жителей региона. Организаторы приурочили форум ко Дню первого Президента.

Главная цель мероприятия – сопричастность к судьбам тяжелобольных детей.

Открывая встречу, заместитель председателя областной Ассамблеи народа Казахстана Муратали Калмуратов подчеркнул важность проводимого форума, и отметил что на сегодняшний день координация благотворительности одно из главных направлений работы ассамблеи.

В рамках форума артисты областного театры сатиры и юмора представили зрителям музыкальную комедию «Ынтымақ әуендері». Бизнесмены региона активно приняли участие в сборе средств для лечения детей.

В завершении мероприятия председатель созданной комиссии, руководитель Совета общественного согласия при Ассамблеи народа Казахстана области О. Рахманбердиев сообщил что, в ходе реализации билетов и в ходе сбора средств было собрано 4 589 100 тенге, еще 1 400 000 тенге будут перечислены на банковские счета тяжелобольных детей.

По итогам форума родным пятерых тяжелобольных детей вручено по 500 тыс. тенге. Оставшиеся средства будут направлены на лечение ряда других южноказахстанских детей, стоящих на очереди в медцентрах Алматы и Астаны.

Стоит отметить, что в благотворительном мероприятии активное участие приняли ТОО «Шымкент құс», ТОО «Ордабасы құс», ТОО «Бал Текстиль», ТОО «Амангелді» и предприниматели Казыгуртского района.

Напомним, на 24 сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава Государства Нурсултан Абишевич Назарбаев возложил координацию благотворительных мероприятий на Ассамблею народа Казахстана.

В прошлом году в этом направлении со стороны областной Ассамблеи были скоординированы ряд благотворительных мероприятий, в результате которых оказана материальная поддержка 27 тыс. человек на общую сумму более 85 млн. тенге. 6 тяжелобольным детям была оказана помощь на лечение в медицинских учреждениях страны.

В текущем году в период с января по сентябрь месяцы проведено около 400 благотворительных мероприятий, в котором была оказана помощь на общую сумму более 30 млн. тенге.

Пресс-служба акима ЮКО