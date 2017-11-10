Четыре года работники крупного предприятия в Шымкенте не могут получить зарплату. Добиться своих денег сотрудникам ТОО «ЮгСтройИнжиниринг» не удалось даже с решением суда. Имущество компании чудесным образом исчезло, так что продавать нечего и платить нечем, поведал судебный исполнитель.

47 бывших работников компании живут в долгах и кредитах. Задолженность компании превысила 15 миллионов тенге. В отчаянии люди обращались во все существующие инстанции. В списке сотрудников не просто чернорабочие без договоров (как это чаще всего бывает), в ловушку руководства попали профессиональные строители, инженеры и прорабы.

Строители, инженеры и прорабы с трудом вспоминают день, когда в последний раз получали зарплату от бывшего шефа. Более четырех лет 47 мужчин ищут способы взыскать с экс-работодателя кровно заработанные. Говорят, обращались во все инстанции. Результата — никакого.

Кайрат Данабеков, бывший бригадир ТОО «ЮгСтройИнжиниринг»: «Я был бригадиром. И поэтому на счет денег все рабочие ко мне звонят. А сказать им нечего, потому что денег нет. Я даже телефон боюсь брать. У самого три кредита, весь в долгах, не знаю, как буду выплачивать».

Долг у бывшего работодателя перед сотрудниками строительной фирмы составляет порядка 15 миллионов тенге. Это подтверждает и аудиторская проверка.

Жанабай Турсунбеков, аудитор: «У него по акту написано в одном месте без документов 86 миллионов, 81 миллион, 42 миллиона, 1 миллион 400 тысяч. Вот такие деньги есть без документов. Я его просил, дай мне документы. Он говорит, найду».

Пороги этого здания мужчины обивают более года. Здесь расположен офис частных судебных исполнителей. Летом 2016-го отчаявшиеся рабочие обратились в судебные органы. Суд вынес решение в пользу потерпевшей стороны. Да и сам руководитель компании перед судом пообещал заплатить по счетам. Однако до сих пор частый судебный исполнитель не может взыскать с ответчика положенную сумму.

Сегодня Орынбая Сембиева на месте не оказалось. Говорят, уехал на судебный процесс, когда вернется — не известно.

Избасар Бекмырза, бывший советник в ТОО «ЮгСтройИнжиниринг»: «Имущества нет, денег нет, нечем платить. А судебный исполнитель тоже так говорит, он не может оплатить, я ничего не могу сделать».

Судоисполнитель на встречу с журналистами прийти отказался. В телефонном разговоре с журналистами пояснил, что всё имущество ответчика чудесным образом исчезло. Якобы, взыскать с него теперь нечего. Бывшие работники строительной компании намерены добиваться возбуждения уголовного дела.

Николай Путилин