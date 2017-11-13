Газ в доме: правила, которые помогут спасти жизнь

– Сынок, ты подумай, у меня шесть детей дома. Замерзли уже. А ты газ нам включить не хочешь! Ради детей прошу, подключи!

– Апа, я все понимаю, дети. Но у вас серьезные нарушения. Вызовите бригаду, пусть все устранят. Вы поймите, что если я сейчас газ подключу, а завтра, не дай бог произойдет несчастный случай. Вы ко мне придете и будете проклинать, что я пошел вам навстречу и, видя нарушения, дал распоряжение подключить вам газ.

Недавно я стала свидетельницей такого диалога между руководителем ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» и посетительницей, пришедшей к нему на прием.

Женщина отказывалась понять, почему в ее доме не подключают газ. Ведь столько лет она им пользовалась. А теперь вдруг нельзя.

«В ее доме выявлен целый букет нарушений. Во-первых, плита соединена неправильно. Кроме того, установлена в комнатке, в которой не то что вытяжки – форточки нет. А значит, завтра весь выгоревший газ должен куда-то уходить. А если учесть, что сейчас холодно и все окна в доме закрыты, он будет гулять по комнатам, отравляя все вокруг. Самое страшное, что люди даже не поймут, что отравлены. Просто заснут там, где были и, возможно, больше никогда не проснутся, – рассказал руководитель производственно-технического отдела ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Женис Куанышбеков.

С начала октября в нашей области уже произошло более 60 несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом. К счастью, все они без летального исхода. Но это, скорее, везение и случайность.

«Бывает, что родные приходят домой и видят члена своей семьи – сына, дочь, родителей, лежащих без движения и ни на что не реагирующих. Они вызывают скорую помощь», – рассказывает Женис Куанышбеков.

А иногда мы, пытаясь оказать первую помощь, поступаем неправильно. А ведь существует четкий алгоритм действий – что делать, если вы обнаружили человека с признаками отравления угарным газом.

Действительно, алгоритм есть и, если все делать правильно, мы можем и себя обезопасить, и человека спасти.

7 правил, которые помогут спасти жизнь

Первое – чтобы обезопасить себя, действуйте быстро и дышите через носовой платок или марлю.

Второе – устраните поступление угарного газа.

Третье – откройте окна и двери, чтобы проветрить помещение.

Четвертое – вынесите пострадавшего на воздух и положите на спину горизонтально.

Пятое – при любой погоде расстегните его одежду и откройте грудную клетку.

Шестое – охладите лицо и грудь (холодная вода, охлажденное полотенце, лед или снег) пострадавшего. Смочите любую ткань и обвяжите ею голову.

Седьмое – если он пришел в себя, напоите его горячим сладким чаем или кофе.

Если пострадавший не приходит в себя, то:

1) любым способом вызовите раздражение в носу (пером, веточкой, табаком, горчицей, перцем, нашатырем) – заставьте потерпевшего чихать;

2) проводите растирание груди до появления дыхания (варежкой, шарфом и др.);

3) проведите искусственное дыхание;

4) направьте пострадавшего в лечебное учреждение.

– А есть ли какие-то признаки, которые могут указать на возможное отравление угарным газом?

– Существуют две степени отравления и симптомы у них разные. Итак, в случае легкой степени, у человека появляется ощущение тяжести и пульсации в голове; боль в области висков и лба («обруч на голове»), потемнение и мелькание «мушек» в глазах, шум в ушах; покраснение кожных покровов, сердцебиение, оглушенность, дрожь, слабость, тошнота, рвота. А в случае тяжелой степени у человека нарастающая мышечная слабость, учащение пульса, расширение зрачков, поверхностное дыхание, головокружение. Путаное сознание, сонливость, затем потеря сознания. Непроизвольное опорожнение кишечника и мочевого пузыря. Появление синюшности на лице, возможно розовых пятен. При поверхностном дыхании, глухом сердцебиении, начале судорог возможна смерть. Вот почему важно сделать все, чтобы ваши близкие не угорели.

– Легко сказать, да сложно сделать…

– Вовсе нет. Нужно просто соблюдать элементарные правила пользования газом в быту, почему газа, потому что сейчас мы говорим именно о голубом топливе. Что такое угарный газ? Угарный газ (окись углерода СО) – продукт неполного сгорания органических веществ, высокотоксичный газ, без цвета, поэтому его и называют «невидимым убийцей». И соблюдение простых правил безопасности гарантирует, что в доме, где эти правила соблюдаются, трагедии не произойдет.

– Вы несколько раз сказали, что правила очень простые. Что это за правила?



– Во-первых, следите за состоянием своих бытовых газовых приборов. Например, у плиты пламя всегда должно быть синим. Плиту нужно включать последовательно – сначала зажечь спичку, затем поднести ее к конфорке и открыть газ. Дно посуды, которую вы используете – кастрюля, казан, чайник, сковорода, должно быть чистым и сухим. Форточка в помещении, где у вас установлено газовое оборудование, всегда должна быть открытой. И кроме того, регулярно проверяйте тягу в дымоходе или вытяжке. Для этого поднесите листок бумаги к дымоходу, если его туда затягивает, значит, все исправно.

– А ведь бывают случаи, когда ты, допустим, поставил чайник, в этот момент по той или иной причине газ отключили. Ты забыл и ушел на работу. Пока тебя не было, газ подключили. Естественно. Он скопился в твоей квартире. Ты приходишь вечером, открываешь дверь и чувствуешь этот едкий запах. Как правильно себя вести в этой ситуации?

– Если вы оказались в такой ситуации, какое бы время суток не было, ни в коем случае не включайте свет – малейшей искры достаточно, чтобы произошел взрыв. Как можно быстрее закройте кран газа перед прибором. Затем откройте все окна и двери и как следует проветрите помещение. И главное – после этого сами покиньте помещение и вызовите аварийную службу.

– Что сделают специалисты? Перекроют газ и уедут, а ты потом даже чайник вскипятить не сможешь…

– Если имеется утечка газа, то работники АДС действительно, перекроют газ. Далее вам необходимо пригласить специалиста компании, с которой вы заключили договор на техническое обслуживание бытовых газовых приборов – ТО ВДГО.

– А если такого договора у меня нет?

– Обязаны заключить. Ведь по закону мы не имеем права подавать газ абонентам, которые не заключили такой договор.

– Нередко можно услышать от жителей – ходят, мол, газовики по квартирам и домам, угрожают газ отрезать. Если им за какое-то обслуживание не заплатишь. Оплачиваешь и никакого обслуживания так и не получаешь…

– Вот тут мне хотелось бы разграничить. Да, это действительно газовики, люди, получившие доступ к выполнению определенного вида работ, но к ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» они не имеют никакого отношения. С 2012 года оказание услуг по ТО ВДГО было передано в конкурентную среду и нашему предприятию запрещено следить за техническим состоянием бытовых газовых приборов наших абонентов. В Шымкенте действует несколько компаний, оказывающих этот вид услуги. Абоненту нужно заключить договор.

Но опять же, помните, что основанием для оплаты может служить: 1) Договор на оказание услуг по ТО ВДГО, 2) Акт выполненных работ, в котором отражено, что сделано и абонент, естественно, может сразу увидеть – производились работы, указанные в акте или нет; 3) Счет на оплату. Никому выдавать наличные нельзя. Если к вам пришли и требуют деньги, угрожая отрезать газ, вас это должно насторожить.

– Вы справедливо заметили, что компаний, которые оказывают услуги по ТО ВДГО в городе несколько. Как выбрать лучшую. А вернее, не могли бы вы посоветовать нашим читателем ту или иную компанию?

– Если я сейчас назову наименование компании, то меня обвинят в лоббировании интересов. Поэтому подскажу иначе. Если к вам пришли с предложением заключить договор, то, во-первых, проверьте документы у человека, который пришел. Есть ли у него допуск к работе с газовым оборудованием. Во-вторых, запишите номер телефона и адрес компании. И скажите, что сами пригласите специалиста. В-третьих, найдите время и обязательно съездите по указанному адресу, чтобы убедиться, что у компании есть офис и стационарный номер телефона. Внимательно изучите все условия договора, если что-то вызывает сомнение, поговорите с руководителем компании. Только изучив все эти моменты, вы можете принять решение – заключать договор или нет.

– И последний момент – правда ли, что за отсутствие такого договора вы можете отключить газ?

– По закону мы не имеем права подавать газ абонентам, не заключившим договор на ТО ВДГО. Раньше эту услугу оказывала наша компания и, если сравнить статистику несчастных случаев с того момента, как этот вид услуги передали в конкурентную среду, их количество выросло в разы. Мы пока не отключаем газ, но после составления базы данных абонентов, заключивших соответствующий договор, будем вынуждены отключать. И очень хочу, чтобы люди поняли – это не наша прихоть. Это, видимо, единственная возможность хоть как-то защитить людей от несчастных случаев.

И кроме того, если вы заключаете договор на ТО ВДГО, это своего рода гарантия, что в случае ЧП компания, которая по договору оказывает вам этот вид услуги, будет компенсировать весь материальный ущерб. Для нас же главное, чтобы наши абоненты остановились хотя бы на мгновенье и еще раз задумались о собственной безопасности, о жизни своих родных и близких. Потому что нет ничего страшнее, чем терять родных людей из-за собственной лени и халатности.

Подготовила Саида Турсуметова