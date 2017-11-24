Грибная ферма в ЮКО может полностью заместить импорт грибов в область. Единственное условие для подобного прорыва — выход на полную мощность производства. Аким области Жансеит Туймебаев ознакомился с работой необычной фермы в Сайрамском районе.

Предприятие способно ежегодно выращивает в теплицах 200 тонн грибов. Оборудование было закуплено в Польше и Голландии. На предприятии, которое было запущено в этом году, постоянной работой обеспечены 11 человек. Сегодня ферма считается одним из самых крупных предприятий в этой сфере.

Жансеит Туймебаев отметил, что для импортозамещения предпринимателю созданы все условия. И даже для частичного экспорта продукции.

«Ежегодно около 280 тонн грибов завозят в Казахстан из Польши. На сегодняшний день, для вывода нашего местного проекта на полную мощность, через РИЦ «Оңтүстік» выделены кредитные средства в размере 30 млн. тенге», — сказал аким.

Глава региона заметил, что проект реализуется с использованием уникальных технологий, а продукция может стать конкурентоспособной.

Выращенная продукция грибной фермы поставляется в Караганду, Алматы и Шымкент. По словам руководителя предприятия Ферузы Каримовой, общая стоимость проекта составляет 572 с половиной миллионов тенге.

На площадке в 280 квадратных метров расположены 12 камер. Семена грибов завозят из Голландии. Крестьяне четыре раза в год собирают урожай.

Также в селе Аксукент Жансеит Туймебаев ознакомился с ходом строительных работ консервного завода и овощехранилища, передает пресс-служба акима. Общая стоимость проекта 2016,7 млн. тенге, из которых 350 миллионов предприниматель получил в рамках программы «Дорожная карта бизнеса — 2020». Ожидается, что предприятие заработает в июле 2018 года.

Проектная мощность нового предприятия — 1,2 млн. банок консервированных овощей, также появится возможность хранить порядка 40 тыс. тонн овощей. После запуска предприятия постоянной работой будут обеспечены 200 человек.

В настоящее время завершено строительство цеха по консервированию овощей мастерская и заказано оборудование. Более того, планируется построить 8 хранилищ для овощей. На сегодняшний день введен в эксплуатацию первый склад, способный вместить 5 тысяч тонн продукции.