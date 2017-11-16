Исполнение судебных решений обсудили в районом суде Шымкента

Своевременное исполнение решений, принятых судами, меры и механизмы по принудительному исполнению судебных актов — эти темы стали основными на семинаре, прошедшем в Аль-Фарабийском районном суде Шымкента.

В нем приняли участие судьи, сотрудники прокуратуры, департамента юстиции, частные судебные исполнители.

Майра Калмурзаева, судья Аль-Фарабийского районного суда: «На дискуссии участниками обсуждались наиболее проблемные вопросы применения законодательства об исполнительном производстве, касательно обжалования действий и бездействий судебных исполнителей: по выставлению имущества на торги, оспариванию сделок, заключенных между частными судисполнителями и покупателями. Также по вопросам отсрочки-рассрочки исполнения судебных актов и др.»

Для лиц, в пользу которых принимается то или иное судебное решение — главным является чтобы эти судебные акты исполнились. Ведь в первую очередь доверие к судебной системе возникает тогда, когда граждане, юридические лица знают, что принятые судебные решения будут исполнены своевременно, качественно, в полном объеме, уверены судьи.