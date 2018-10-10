В областях страны и городах Астана, Алматы и Шымкент состоялись обучающие семинары и мастер-классы для учителей по проекту «Урок футбола» 1-11 классов.

С 24 сентября по 7 октября 2018 года Казахстанская Федерация футбола (КФФ) с футбольными центрами и академиями по футболу, региональными и городскими федерациями, региональными филиалами Национального научно-практического центра физической культуры (ННПЦ ФК), а также с участием ветеранов казахстанского футбола, провели обучающие семинары и мастер-классы по проекту «Урок футбола» 1-11 классов, sports.kz.

Тренеры футбольных центров и академий на данном семинаре провели практические занятия «Урок футбола» на примере учеников младших и старших классов для учителей физической культуры. Хотелось бы отметить, что в проекте «Урок футбола» 1-11 классов задействованы 1 000 среднеобразовательных школ, 586 933 учеников и 11 264 преподавателей физической культуры.

По окончании данного мероприятия преподавателям, прошедшим обучающий семинар и мастер-класс, были выданы сертификаты от КФФ.

Организаторами мастер-класса выступили КФФ и ННПЦ МОН РК.

Напомним, что апробация «Урока футбола» на каждом третьем часе в неделю на уроке физической культуры в начальных классах общеобразовательных школ, была введена в сентябре 2017 года в 6 регионах и двух городах Казахстана.

С 2018 учебного года КФФ совместно с МОН РК запустили проект «Урок футбола» для 5-11 классов.