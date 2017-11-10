Незаконные платные парковки заполонили улицы Шымкента

Шымкентские улицы превратились в платные парковки. Возмущенные шымкентцы собрались на территории одной такой стоянки у диагностического центра по улице Байтурсынова. Бойкий сотрудник парковки требует денег за стоянку. С каждой машины 100 тенге, а их через диагностический в день проходят сотни.
Проблема с платными мини-стоянками общая для всего Шымкента. Сегодня подобных платных мест в городе — не один десяток. Корреспондент ТК «Отырар TV» Бахром Абдуллаев разбирался в законности взимания денег вместе с инициативными горожанами.
Ограничение под колесами, разметка и табличка с указанием — платная автопарковка. Выгодный незаконный бизнес возле диагностического центра в Шымкенте процветает. И подобных платных автопарковок на землях общего пользования в Шымкенте не счесть: возле рынков, социальных учреждений, около парков и скверов. Водители возмущены. Несмотря на то, что стоянщики просят за парковку не много — 100 — 150 тенге — водители платить за воздух не намерены.
Копия документа на право организации платной парковки у мужчины с жезлом есть. Однако, как предриимчивые граждане умудрились получить такое разрешение и зарегистрирован ли этот документ в органах юстиции, под большим вопросом.
«Я просто работник, — говорит парковщик на требование водителей разъяснить ситуацию. — Мне начальство велело: если будут спрашивать, показывай вот этот документ. Я и показываю. Откуда я знаю, эта земля — не эта земля, можно — нельзя…»
К слову, владельцы «платной парковки» не скрываются. Табличка, указывающая на платность, снабжена даже номерами постановлений, согласно которым деятельность парковщика считается законной. Указан и номер телефона и название конторы.
То, что здесь творится беззаконие, подтверждают стражи порядка. И таких стоянок в городе более восьмидесяти! По словам главного специалиста областной технической инспекции УАП ДВД, платных парковок у дорог общего пользования быть не должно.
Данабек Мырзабеков, главный специалист технической инспекции УАП ДВД ЮКО: «Как должны выглядеть платные автопарковки? Если у предпринимателя есть частная земля с госактом и целевым назначением на платную автопарковку, то мы не можем ему предъявить претензии. То есть, это должна быть его собственная земля. А не место у обочины дороги. Сейчас в городе мы выявили более восьмидесяти улиц, где имеются незаконные платные автопарковки. Мы направили письма и в городской акимат, и в отдел транспорта, и в «Тургын уй Шымкент» о сложившейся ситуации для дальнейшего решения данной проблемы.
В ТОО «Тургын уй Шымкент» уверяют, что ни одна парковка в городе им уже НЕ принадлежит.
Дидар Зиябеков, руководитель отдела модернизации ТОО «Тургын уй Шымкент»: «На нашем балансе по городу было 8 автопарковок, которые нам передал городской акимат по субаренде. Однако, этим летом высокопоставленные чиновники вынудили нас передать эти парковки ИП «ЖасНур» и «Астанастройсервис». Хотя, у нас таких полномочий нет. И сейчас эти компании занимаются вопросами по организации автостоянок. На нашем балансе не осталось ни одной автопарковки».
В соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан, организация платных автопарковок на землях общего пользования и у обочин общественных автомобильных дорог категорически запрещена, говорит руководитель юридического отдела аппарата акима Шымкента.
Аскар Кайыпов, руководитель юридического отдела аппарата акима Шымкента: «Да, было распоряжение об организации автопарковок. Но не платных! Так как закон не допускает организацию платных автостоянок у дорог общего пользования. В связи с этим мы проведем проверки и примем соответствующие меры».
Шымкентцы тоже готовы подключиться. Для разбирательства и выяснения законности действий сотрудников платной парковки, горожане написали заявление в правоохранительные органы и прокуратуру.
Наш информационный портал Otyrar.KZ будет следить за развитием ситуации. О результатах проверок и судьбе заявлений шымкентцев мы обязательно сообщим.
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4 Комментариев Включено "Незаконные платные парковки заполонили улицы Шымкента"
Всех этих «парковщиков» надо оштрафовать !!! Заехал в м-н Оптика ул.Республики 8 ост. Огонек…повесили цепь только для работников магазина…Мне очки для зрения нужно было купить…Охранник этой Оптики прибежал и начал мне угрожать…за что ??? вдоль дороги общего пользования имею право…Убрать эти цепи…а где КазТранс Газ на Катын Копре что творится ???? Ужас…парковщик на парковщике…Базар Айна ???
Эта «Полиция» с попрощайками гастролирующими справится не может о каких парковщиках идет речь?
На перекрестках калеки ползают, на базаре громко ходит бабка орет, ноль внимания.
Для чего столько камер ставили?
Зато поставишь под знак запрета парковки или инвалида машину, через минуту нарисуются вместе с эвакуатором и начнут свой концерт.
Даже в 2000г так отвратительно не работали, это из за передачи МПС акимату?
Тротуары проспекта Тауке хан превращаются в стоянки(центральный парк,обменники,возле химчистки Айнаш,банка Казком,пиццерии Зльдоро и т.д). Люди должны ходить даже не ходить а идти спортивным шагом дабы не попасть под машину. А кто придумал стоянку возле верхнего рынка? На въезде и выезде шлагбаумы… Тротуары узкие. ходить невозможно. А что твориться во дворах многоэтажек-полно ночующих машин. Гаражи для чего? Чем дети должны дышать? Выхлопными газами??? Окна открыть невозможно!!! Куда смотрит дорожная полиция??? Когда будет порядок???
Не надо оплачивать за стоянку и все! На крайний случай вызывайте полицию.