Незаконные платные парковки заполонили улицы Шымкента

Шымкентские улицы превратились в платные парковки. Возмущенные шымкентцы собрались на территории одной такой стоянки у диагностического центра по улице Байтурсынова. Бойкий сотрудник парковки требует денег за стоянку. С каждой машины 100 тенге, а их через диагностический в день проходят сотни.

Проблема с платными мини-стоянками общая для всего Шымкента. Сегодня подобных платных мест в городе — не один десяток. Корреспондент ТК «Отырар TV» Бахром Абдуллаев разбирался в законности взимания денег вместе с инициативными горожанами.

Ограничение под колесами, разметка и табличка с указанием — платная автопарковка. Выгодный незаконный бизнес возле диагностического центра в Шымкенте процветает. И подобных платных автопарковок на землях общего пользования в Шымкенте не счесть: возле рынков, социальных учреждений, около парков и скверов. Водители возмущены. Несмотря на то, что стоянщики просят за парковку не много — 100 — 150 тенге — водители платить за воздух не намерены.

Копия документа на право организации платной парковки у мужчины с жезлом есть. Однако, как предриимчивые граждане умудрились получить такое разрешение и зарегистрирован ли этот документ в органах юстиции, под большим вопросом.

«Я просто работник, — говорит парковщик на требование водителей разъяснить ситуацию. — Мне начальство велело: если будут спрашивать, показывай вот этот документ. Я и показываю. Откуда я знаю, эта земля — не эта земля, можно — нельзя…»

К слову, владельцы «платной парковки» не скрываются. Табличка, указывающая на платность, снабжена даже номерами постановлений, согласно которым деятельность парковщика считается законной. Указан и номер телефона и название конторы.

То, что здесь творится беззаконие, подтверждают стражи порядка. И таких стоянок в городе более восьмидесяти! По словам главного специалиста областной технической инспекции УАП ДВД, платных парковок у дорог общего пользования быть не должно.

Данабек Мырзабеков, главный специалист технической инспекции УАП ДВД ЮКО: «Как должны выглядеть платные автопарковки? Если у предпринимателя есть частная земля с госактом и целевым назначением на платную автопарковку, то мы не можем ему предъявить претензии. То есть, это должна быть его собственная земля. А не место у обочины дороги. Сейчас в городе мы выявили более восьмидесяти улиц, где имеются незаконные платные автопарковки. Мы направили письма и в городской акимат, и в отдел транспорта, и в «Тургын уй Шымкент» о сложившейся ситуации для дальнейшего решения данной проблемы.

В ТОО «Тургын уй Шымкент» уверяют, что ни одна парковка в городе им уже НЕ принадлежит.

Дидар Зиябеков, руководитель отдела модернизации ТОО «Тургын уй Шымкент»: «На нашем балансе по городу было 8 автопарковок, которые нам передал городской акимат по субаренде. Однако, этим летом высокопоставленные чиновники вынудили нас передать эти парковки ИП «ЖасНур» и «Астанастройсервис». Хотя, у нас таких полномочий нет. И сейчас эти компании занимаются вопросами по организации автостоянок. На нашем балансе не осталось ни одной автопарковки».

В соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан, организация платных автопарковок на землях общего пользования и у обочин общественных автомобильных дорог категорически запрещена, говорит руководитель юридического отдела аппарата акима Шымкента.

Аскар Кайыпов, руководитель юридического отдела аппарата акима Шымкента: «Да, было распоряжение об организации автопарковок. Но не платных! Так как закон не допускает организацию платных автостоянок у дорог общего пользования. В связи с этим мы проведем проверки и примем соответствующие меры».

Шымкентцы тоже готовы подключиться. Для разбирательства и выяснения законности действий сотрудников платной парковки, горожане написали заявление в правоохранительные органы и прокуратуру.

Наш информационный портал Otyrar.KZ будет следить за развитием ситуации. О результатах проверок и судьбе заявлений шымкентцев мы обязательно сообщим.